"Газпром" обсуждает увеличение поставок газа OMV до 2040 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" обсуждает увеличение поставок газа австрийской OMV в рамках продления контракта до 2040 года, сообщила журналистам генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"В процессе переговоров находимся", — сказала она, отвечая на вопрос, обсуждает ли "Газпром" увеличение поставок OMV в рамках продления контракта.

Бурмистрова отметила, что в дополнительном соглашении к контракту, которое было подписано во вторник, обозначены только сроки продления контракта — до 2040 года.