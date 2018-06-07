Путин ответил на вопрос о перспективах строительства моста на Сахалин

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя перспективы строительства моста на Сахалин, заявил, что проблему стоит оценить с разных сторон, учесть как экономический, так и ее геополитический аспекты.

"Знаю, что это проблема, которая беспокоит наших граждан, которые на Сахалине проживают. Это давняя мечта тех, кто проживает на Сахалине. Знаю о том, что часть ресурсов и доходов Сахалинской области работает, они достаточно успешно направляются в фонд по развитию Дальнего Востока. Но, разумеется, мы должны оценить эту проблему с разных сторон — с точки зрения экономической эффективности, с точки зрения загрузки этого моста", — сказал Путин в ходе прямой линии в четверг.

Он добавил, что власти будут иметь в виду и геополитические обстоятельства, а также необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края.

"Все это будет нами учитываться в ходе обсуждений этого вопроса", — заметил президент.

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