"Газпром" рассматривает все варианты продолжения "Турецкого потока"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" продолжает рассматривать все варианты продолжения "Турецкого потока" для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу, сообщила в ходе пресс-конференции гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Трасса будет определена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно гарантировано заказать определенные мощности. Это может произойти и по одному направлению, и по второму. Вероятность осуществления того или иного варианта я бы не стал сегодня комментировать", — сказал при этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.