"Газпром" рассматривает все варианты продолжения "Турецкого потока"

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" продолжает рассматривать все варианты продолжения "Турецкого потока" для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу, сообщила в ходе пресс-конференции гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Проект Poseidon продолжает рассматриваться как один из вариантов продолжения "Турецкого потока"… Мы рассматриваем все варианты, было бы странно, если бы мы этого не делали", — сказала Бурмистрова.

"Трасса будет определена, когда будет объявлен аукцион, по которому можно гарантировано заказать определенные мощности. Это может произойти и по одному направлению, и по второму. Вероятность осуществления того или иного варианта я бы не стал сегодня комментировать", — сказал при этом зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

"Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.