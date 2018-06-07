Наццентр компетенций НТИ в области робототехники открыт в Иннополисе

ИННОПОЛИС (Татарстан), 7 июн — РИА Новости. Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники открыт в Университете Иннополис. Церемония открытия состоялась в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2018), передает корреспондент РИА Новости.

Центр займется развитием промышленной и коллаборативной робототехники, созданием новых робототехнических решений для медицины и реабилитации, дома, сельского хозяйства, разработкой человекоподобных и многоногих шагающих роботов, беспилотного летательного и наземного транспорта.

Центр уже начал работу над новыми проектами, среди которых: инновационные модели электромобилей с модулями частичной автономности и интеллектуальными системами помощи водителю; модульные гибридные автономные транспортные средства с режимами перемещения по земле и воздуху; робототехнические решения для возведения зданий и объектов инфраструктуры; высокотехнологичные протезы для реабилитации верхних и нижних конечностей; ﻿технология очувствления в области медицины, промышленности и сервиса для контакта человека с роботом и др.

В составе национального центра компетенций НТИ будет 4 новые лаборатории: "Промышленной робототехники" (открыта в мае 2018 года), "Автономных транспортных средств" (сентябрь 2018 года), "Мехатроники управления и прототипирования" (февраль 2019 года), "Специальной робототехники" — мобильная, сервисная, медицинская, космическая, сельскохозяйственная, когнитивная и социальная робототехника (май 2019 года).

Также проект включает открытие Центра управления результатом интеллектуальной деятельности (РИД).

В мае 2018 года российский Университет Иннополис победил в грантовом конкурсе на создание и развитие Центра компетенций по сквозной технологии "Компоненты робототехники и мехатроники". В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, 5 прикладных академических институтов, 7 иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, "Газпром", "Аэрофлот", IMT Atlantique (Франция), Сбербанк и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

В образовательное направление работы центра входит внедрение программ по робототехнике и мехатронике на основе технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности, включая сетевые образовательные программы для бакалавров, магистров и аспирантов, создание онлайн-платформы, проведение молодежных конференций, научных школ, семинаров, хакатонов и олимпиад.

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