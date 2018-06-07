Nord Stream и Nord Stream 2 работают в обычном режиме, заявили в "Газпроме"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. "Газпром" пока не может подтвердить информацию об аресте его активов по требованию "Нафтогаза Украины", а компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG работают в обычном режиме, сообщили топ-менеджеры компании в ходе пресс-конференции.

"Хочу сказать, что мы пока не можем подтвердить информацию об арестах, прежде всего потому, что "Газпром" официально не был уведомлен об этих действиях", — сказал замначальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

По его словам, и Швейцария, и Нидерланды являются участниками международного соглашения, которое предусматривает определенный порядок уведомления участников судебных разбирательств — через министерство юстиции и судебные органы. "Никаких таких уведомлений "Газпром" не получал. В этой связи мы с нетерпением ожидаем получения таких документов. Со своей стороны предпринимаем все действия, направленные на защиту интересов "Газпрома", — отметил он.

"Деятельность и Nord Stream, и Nord Stream 2 проходит в обычном режиме и продолжается в соответствии с функционалом каждой компании", — заявил, в свою очередь, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина же 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.