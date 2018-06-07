Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018 год на 92,2 миллиарда рублей.

Документ, внесенный правительством РФ, снижает доходы фонда в текущем году на 66,8 миллиарда рублей — до 8266,5 миллиарда рублей (8,4% к ВВП), одновременно увеличивая его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей (8,7% к ВВП). Изменение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, на 68,3 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета ПФР составит, таким образом, согласно документу, 265,5 миллиарда рублей (0,3% к ВВП), что на 158,9 миллиарда рублей выше утвержденного действующим законом показателя. Источником финансирования дефицита бюджета фонда при этом определяются неиспользованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.

Расходы на выплату страховой пенсии с учетом финансового обеспечения досрочного осуществления выплаты страховых пенсий за 14 дней января 2019 года в декабре 2018 года увеличены на 98,9 миллиарда рублей, до 6755,5 миллиарда рублей. А в целях доведения уровня месячной заработной платы отдельным работникам системы ПФР до уровня МРОТа расходы на оплату труда таких работников увеличены на 232 миллиона рублей, до 85,2 миллиарда.

Одновременно уменьшены расходы на ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан на 2,8 миллиарда рублей, до 447,8 миллиарда, и расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в связи с проведенной индексацией с 1 февраля 2018 года на 2,5% против 3,2%, учтенных при формировании бюджета фонда. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсиям снижаются на 4,1 миллиарда, до 449,6 миллиарда, в связи с изменением параметров индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года до 2,9% с 4,1%.

На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 19 июня, в третьем — 21 июня.