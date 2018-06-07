Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении расходов бюджета Пенсионного фонда РФ на 2018 год на 92,2 миллиарда рублей.
Дефицит бюджета ПФР составит, таким образом, согласно документу, 265,5 миллиарда рублей (0,3% к ВВП), что на 158,9 миллиарда рублей выше утвержденного действующим законом показателя. Источником финансирования дефицита бюджета фонда при этом определяются неиспользованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.
Расходы на выплату страховой пенсии с учетом финансового обеспечения досрочного осуществления выплаты страховых пенсий за 14 дней января 2019 года в декабре 2018 года увеличены на 98,9 миллиарда рублей, до 6755,5 миллиарда рублей. А в целях доведения уровня месячной заработной платы отдельным работникам системы ПФР до уровня МРОТа расходы на оплату труда таких работников увеличены на 232 миллиона рублей, до 85,2 миллиарда.
На рассмотрение Госдумы во втором чтении документ планируется вынести 19 июня, в третьем — 21 июня.