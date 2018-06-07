Глава ВТБ предложил начать войну с долларом в мировом масштабе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин предложил начать бороться с использованием доллара не только в России, но и во всем мире, а также перерегистрировать все российские компании из офшоров в РФ.

"Я думаю, задачу надо ставить глубже: дедолларизация мировой экономики", — сказал Костин на пленарной сессии МФК, отвечая главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, которая говорила о дедолларизации экономики РФ.

"Мы хотим, чтобы в пассивах и активах банков было меньше долларов. Чтобы депозиты были в основном в российской валюте, и чтобы кредиты выдавались тоже в основном в российской валюте", — сказала Набиуллина. ЦБ, по ее словам, принимает необходимые меры и продолжит это делать.

"Пора с долларом начинать бороться в мировом бы масштабе. Я считаю, здесь делаем еще мало: надо расчеты вне долларов вести и с Европой, и с другими странами", — заявил Костин.

"И второй вопрос — надо перерегистрировать нашу экономику в России. Это невозможно, когда у нас все наши предприятия, и не только крупнейшие, находятся в таких юрисдикциях что даже я — член Русского географического общества — не могу их найти", — добавил он.

Костин, который сам находится в санкционных списках США, отметил, что санкции несут для таких компаний и их собственников особые риски. "Они же страдают от этого — потому что дивиденды платятся через пять офшоров. Раз — санкции, и нет дивидендов ни у кого. Это надо заканчивать", — заявил глава ВТБ.