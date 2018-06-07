Набиуллина ответила на критику со стороны Грефа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Жесткость банковского регулирования больше не спасает традиционные банки от конкуренции со стороны финтеха, признала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив при этом, что российский регулятор намерен продолжить улучшать регулирование, чтобы оно стало фактором роста экономики.

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарной сессии Международного финансового конгресса, назвал главной угрозой для российского банковского сектора, если "крутые парни" из ЦБ продолжат проводить неверное регулирование. Он выступил против практики использовать одинаковый подход ко всем банкам, сравнив ее с выдачей одинаковой таблетки всей палате или даже больнице, и призвал бороться не с потенциально рискованными инструментами, а с незаконными схемами.

"Некоторое время назад у вас было более снисходительное отношение к жесткому регулированию. На прошлом конгрессе вы благодарили жесткость банковского регулирования, находили, во всяком случае, в нем положительные моменты — что жесткость банковского регулирования спасает вас от конкуренции со стороны финтеха. Но, видимо, эту функцию банковское регулирование перестало играть", — сказала Набиуллина, отвечая на выступление Грефа.

"Жесткое регулирование уже не спасает от финтеха", — согласился глава крупнейшего российского банка, отметив, что во многих странах, в том числе в Китае, финтех-компании уже даже начали получать банковские лицензии.

При этом он признал, что подходы российского регулятора более разумны, чем в Европе, где банковская система, по словам Грефа, переживает из-за действий регуляторов серьезные потери. "Европейская экономика, на мой взгляд, сейчас не очень конкурентоспособна, и одна из важнейших причин этому — некачественное регулирование финансового сектора", — заявил банкир.

Низкая стоимость европейских банков связана не с регулированием, а с проблемой плохих активов, которая не решена до сих пор и беспокоит инвесторов, возразила Набиуллина. "Жесткое регулирование есть во многих странах, но не везде есть такой дисконт", — сказала глава ЦБ РФ.

"Регулирование должно быть разумным. И регулирование должно сочетаться со справедливой практикой надзора и базироваться на партнерстве с участниками рынка — банками. У нас в этом есть дефицит", — добавила Набиуллина. Вместе с тем, по ее словам, несовершенство регулирования должно быть устранено в будущем, а само регулирование должно стать фактором роста, а не лишним бременем для экономики.