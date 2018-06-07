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Экономика

Греф назвал главную угрозу для банковского сектора

12:1507.06.2018
(обновлено: 12:40 07.06.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фотоПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф назвал главной угрозой для российского банковского сектора, если "крутые парни" из ЦБ продолжат проводить неверное регулирование. Он выступил против практики использовать одинаковый подход ко всем банкам, сравнив ее с выдачей одинаковой таблетки всей палате или даже больнице, и призвал бороться не с потенциально рискованными инструментами, а с незаконными схемами.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает во время торжественного открытия XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набиуллина рассказала о расчистке недобросовестных банков
"У нас в регуляторах сидят крутые парни, их огромное количество и там собран очень большой интеллект. Они начали этот процесс (ужесточения регулирования банковской сферы — ред.), и ничто их не остановит в том, чтобы они довели это до конца. Даже если мы и рынок будем плакать большими слезами, эта парадигма будет доведена до конца", — сказал Греф, выступая на пленарной сессии Международного финансового конгресса.

"Если вы меня спросите, какие угрозы (существуют для российского банковского сектора — ред.), я вам скажу, что это самая главная угроза — если взятая ошибочная парадигма в регулировании будет доведена до конца", — продолжил глава крупнейшего российского банка.

По его мнению, ошибка в регулировании заключается в том, что ЦБ пытается бороться с инструментами, которые могут нести риски, тогда как надо бороться с незаконными схемами. "Мы говорим: залоговое кредитование надо ограничить. Но извините, это основной инструмент обеспечения обязательств, чем банки, собственно, и занимаются. Ни в коем случае нельзя бороться с инструментами", — заявил Греф.

"Мы (ЦБ РФ — ред.) сейчас будем бороться с M&A (с кредитованием сделок слияния и поглощения — ред.). Можно, конечно, ввести повышенные коэффициенты риска, прекратить этот процесс. Но это очень сильно ударит не только по банкам, но и по всей макроэкономике. Хеджировать это будет невозможно", — отметил глава Сбербанка.

Он упрекнул ЦБ в том, что тот использует групповые подходы к регулированию, то есть использует ко всем одинаковые подходы. "Никому в голову не придет давать одну таблетку всей палате, даже если там все больные лежат с повышенной температурой. Но мы пытаемся давать одну таблетку не только всей палате и всей больнице, но даже всей системе здравоохранения — и это то самое регулирование, которое мы сегодня видим", — продолжил Греф.

Отвечая на вопрос главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что сейчас больше нужно банковской системе — "дерегулирование" или "дорегулирование", то есть дальнейшее ужесточение правил, он сказал, что ни то, ни другое. "Нужно переосмысление и перерегулирование. Нужен пересмотр инструментов регулирования. Нужно внедрять в систему надзора новые практики, основанные на новых технологиях", — заявил глава Сбербанка.

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