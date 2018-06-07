"Ростех" представил систему идентификации "Персона" с защитой от взлома

ИННОПОЛИС (Татарстан), 7 июн — РИА Новости. Концерн "Автоматика" (дочерняя структура "Ростеха") разработал систему биометрической идентификации и аутентификации пользователей операционных систем "Персона" с защитой от взлома, которая была впервые представлена в четверг на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2018).

Как отмечают разработчики, система защиты от взлома может использоваться в сферах электронных платежей, электронного документооборота и биометрической идентификации личности. "Особенностью "Персоны" является то, что пароль пользователя не хранится в системе в исходном формате, а преобразуется криптографическими методами и сохраняется в виде кода. При этом первоначальная пользовательская информация немедленно удаляется из системы", — поясняется в сообщении "Ростеха".

В качестве пароля может быть использовано сочетание ключевого слова и любого параметра из биометрических данных пользователя, что полностью исключает возможность несанкционированного доступа к операционной системе.

Система осуществляет преобразование легко запоминаемого рукописного слова-пароля, отпечатка пальца, голосовой фразы, рисунка кровеносных сосудов ладони, а также их сочетания в произвольный длинный пароль или ключ до 256 бит (32 случайных знака в 8-ми битной кодировке). Таким образом, пользователь избавлен от необходимости хранить надлежащим образом ключ или запоминать длинный случайный пароль.

"Технология может быть использована в системах электронных платежей, электронного документооборота, системах биометрической идентификации личности, в том числе удаленной. Разработка является уникальной с точки зрения применяемых подходов и криптографических инструментов, которые гарантируют неуязвимость системы для хакеров", — сообщили в "Ростехе".

В госкорпорации полагают, что подобная разработка будет интересна органам власти, банкам, бизнесу – везде, где стоит проблема идентификации пользователей, безопасности предоставляемых онлайн-сервисов и защиты информации от злоумышленников в киберпространстве.

АО "Концерн "Автоматика" входит в госкорпорацию "Ростех", специализируется на создании информационно-телекоммуникационных систем, в том числе комплексов связи специального назначения, развитии технологий и методов криптографической защиты информации, систем автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов.