МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год, который предусматривает увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей и профицит в 0,5% ВВП.

"Поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год нашего планового периода", — пояснил на пленарном заседании первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития на текущий год, в котором не учтен фактор введения в апреле ограничительных мер в отношении отдельных российских предприятий. "Более точные оценки мы получим по итогам работы экономики за первое полугодие и учтем их при уточнении бюджета осенью текущего года", — заверил глава Минфина.

"Мы повысили прогноз (роста) реальных заработных плат до 6,3% в текущем году против изначально планируемых 4,1% и это абсолютно реальная цифра, которой мы в текущем году достигнем", — уверен Силуанов.

В целом, по его словам, ожидание восстановления как инвестиционного, так и потребительского спроса позволяет прогнозировать сохранение темпов роста экономики в текущем году на уровне чуть более 2%. "И также мы прогнозируем в текущем году снижение инфляции по сравнению с планируемым размером до 2,8% против 4%, как это было предусмотрено в прогнозе на 2018 год", — отметил министр.