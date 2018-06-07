Центробанк хочет пересмотреть концепцию надзора за холдингами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России намерен пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, с развитием финансового рынка усиливается взаимозависимость финансовых организаций разных его сегментов – как регулируемых, так и нерегулируемых: банков, страховых компаний, пенсионных фондов, профучастников, лизинговых компаний.

"Они образуют группы, иногда с формализованными отношениями собственности, но зачастую просто за счет устойчивых бизнес-связей. Недобросовестные игроки используют регуляторный арбитраж как между секторами, так и между финансовыми организациями одного сегмента", — отметила она.

Перекрестные вложения, скрытая финансовая поддержка организаций одного сектора другим, перенос рисков, сделки в целях сокрытия от регулятора реальных источников финансирования либо реальных объектов инвестиций, использование доверия к банку для массовых продаж рискованных небанковских продуктов – такую практику ЦБ РФ намерен искоренять, сообщила глава регулятора.

Путей несколько: это и гармонизация банковского и небанковского регулирования в целях устранения регуляторного арбитража, и ускоренная интеграция надзора за банковским и небанковским секторами, и развитие содержательных подходов и практики мотивированного суждения регулятора.

"С учетом уроков финансового оздоровления мы намерены пересмотреть концепцию надзора за банковскими и финансовыми холдингами. Например, если бы надзор и временная администрация имели полномочия в отношении всего холдинга "Открытие", а не только банка, то было бы гораздо проще найти и вернуть выведенные через холдинг средства", — сказала она.