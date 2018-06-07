Биткоин подорожал до 7,7 тысячи долларов

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в четверг вернулась к отметке в 7,7 тысячи долларов, аналитики не исключают продолжения прошлогоднего удорожания криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.50 мск биткоин дорожал на 1,02% — до 7,701 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,83% — до 7,7 тысячи долларов, на OKEx — на 1,04%, до 7,709 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 0,37%, до 609,41 доллара, Ripple — на 0,79%, до 0,679 доллара, Bitcoin Cash — на 0,88%, до 1,145 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 347,04 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

Эксперты видят потенциал для дальнейшего устойчивого роста курса биткоина. "С учетом снижения волатильности в последние месяцы многие предполагают, что рынок приблизился к поворотному этапу и в течение 3-4 недель, возможно, снова протестировав минимумы на уровне 7000, биткоин перейдет в фазу роста", — рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

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Кроме того, по мнению аналитика, технические факторы указывают на возможное продолжение растущего тренда прошлого года. "Подтверждением будет выход котировок выше 10 тысяч", — считает Гусейнов.

Во второй половине 2017 года цена биткоина демонстрировала стабильный рост и к середине декабря достигла отметки в 19,5 тысячи долларов, однако затем начала постепенное снижение. С начала марта цена криптовалюты не превышала отметки в 10 тысяч долларов.