Южная Корея вступила в ОСЖД для соединения железных дорог с Транссибом

ТОКИО, 7 июн — РИА Новости. Южная Корея вступила в четверг в международную Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД), что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через территорию КНДР.

Как сообщило министерство земель и транспорта этой страны, она была принята в ОСЖД на министерской конференции в Бишкеке.

"Тем самым создана международная основа для соединения наших железных дорог с Евразией, и результат вступления в ОСЖД умножится по мере продвижения отношений в будущем между Югом и Севером, в том числе экономического сотрудничества", — говорится в пресс-релизе министерства земель и транспорта Республики Корея.

В 2003 году железные дороги Южной Кореи и КНДР были соединены впервые за полвека национального раскола, однако потом смена власти в Сеуле и разработка ядерного оружия Пхеньяном привели к заморозке проекта. В апреле этого года лидеры двух корейских государств на встрече в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме договорились возобновить работу над железнодорожным сообщением Юга и Севера.

Южная Корея надеется через Транссиб доставлять грузы в Европу, которые пока приходится отправлять морским путем.

Как сообщил РИА Новости генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов, Россия полностью готова к соединению Транссиба с Транскорейской железнодорожной магистралью, ожидая политического решения властей КНДР и Южной Кореи.