Набиуллина рассказала о макростабильности финансовой системы

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает во время торжественного открытия XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. 7 июня 2018

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает во время торжественного открытия XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. 7 июня 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Банк России с точки зрения макроэкономического фона не видит заметных рисков для финансовой системы в будущем, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Со стороны правительства, мы считаем, серьезный вклад в макростабильность вносит бюджетное правило. Оно защищает бюджетные расходы от колебаний цен на нефть, дает возможности бюджету финансировать приоритетные направления на стабильной основе. Обеспечивает стабильность и других макроэкономических параметров, включая реальный валютный курс", — сообщила она.

"Таким образом, с точки зрения макроэкономического фона мы не видим заметных рисков для финансовой системы в будущем", — добавила она.