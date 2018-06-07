С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Новые меры правительства, которые сейчас обсуждаются в кабинете министров, могут кратковременно ускорить инфляцию до уровня чуть выше 4%, но она быстро вернётся к целевому уровню, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии МФК.

"Сейчас обсуждаются возможные инфляционные последствия новых мер политики правительства", — сказала Набиуллина.

"В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции (несколько выше 4%). И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту. Но если эти отклонения и будут, они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными", — сказала глава ЦБ.

"Инфляция будет возвращаться назад к 4%. Мы всегда напоминали, что инфляция не может быть постоянно точно 4%, она может колебаться и вниз (как сейчас), и вверх", — пояснила Набиуллина

"Хочу лишь еще раз подчеркнуть, что наша денежно-кредитная политика настроена таким образом, что мы в любом случае справимся с инфляционными последствиями этих мер", — заявила она.