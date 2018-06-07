Криптовалюты не угрожают российской финансовой системе, заявили в АКРА

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Цифровые финансовые активы, в частности, криптовалюты не несут угрозы российской финансовой системе, следует из исследования АКРА.

Согласно документу, вложения в виртуальные валюты российских резидентов по состоянию на первый квартал 2018 года уже составляют 7,5–14 миллиардов долларов, или 1–2% денежной массы М2. При этом данный объем сконцентрирован у малого числа россиян, что нивелирует риски для финансовой системы России.

"Если бы такой объем криптовалют был распределен среди российского населения столь же широко, как иностранные валюты, например, то волатильность их курса оказывала бы влияние на стабильность российской экономики", — отмечается в исследовании.

При этом, если их объем в структуре долга резидентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — достигнет 4 триллионов рублей, процентная ставка по внутрироссийским заимствованиям может вырастать на 1% в результате такой волатильности, следует из документа.

Волатильность криптовалют в настоящий момент высока: у биткоина она составляет 92%, а эфира (Ethereum) — 121%. Эта волатильность сопоставима с динамикой цен на продовольственные товары – у долларовых цен на молочные продукты уровень волатильности в 2017 году составлял 202%, а на сахар — 227%. Этот фактор и не позволяет использовать криптовалюту в качестве средства платежа, следует из исследования.

Не платежное средство



АКРА отмечает, что криптовалюты пока не выполняют в полной мере ни одну из функций денег. Для этого они должны быть способны сохранять свою стоимость во времени, либо иметь обеспечение в виде реального актива, который можно монетизировать в будущем без потери ценности. Еще один вариант – криптовалюты должны иметь гарантию своей востребованности и ценности в будущем. К примеру, они должны признаваться государствами в качестве платежного средства для уплаты налогов.

"Основное отличие криптовалюты в том, что ее текущая рыночная стоимость формируется в основном на ожиданиях готовности инвесторов приобрести ее в будущем по более высокой цене", — говорится в документе. Учитывая неопределенность формального статуса криптовалюты и отсутствие по ней госгарантий, выполнение ею функции средства накопления в значительной степени зависит от ожиданий текущих инвесторов, отмечается в исследовании.

"Вес криптовалюты в мировой платежной системе и в обслуживании мирового товарооборота сейчас незначителен", — пишет АКРА.

Регулирование Центробанком



При широком распространении криптовалют Банк России может использовать те же инструменты монетарной политики, что и в отношении иностранной валюты, полагает АКРА.

Для ЦБ эти активы, при отсутствии полной прозрачности операций с ними, будут выполнять роль эквивалента наличной иностранной валюты, а при возможности отслеживания — безналичной иностранной валюты, отмечается в исследовании.

"Если операции с криптовалютой не будут полностью отслеживаться регулятором и, следовательно, не будут отражаться в полной мере в бухгалтерских балансах и статистике, то в рамках российской экономики по своим функциональным характеристикам криптовалюты будут схожи с наличной иностранной валютой", — говорится в документе.

Задача Банка России по поддержанию стабильного уровня покупательной способности рубля при широком распространении криптовалют будет осложнена. Это связано с отсутствием точной информации об объемах денежной массы и о скорости обращения денег. В таком случае регулятор сможет использовать те же инструменты таргетирования инфляции, что и в настоящее время: изменение краткосрочных процентных рублевых ставок, банковское регулирование, операции на открытом рынке, интервенции, считает АКРА. Однако эффективность этих мер может быть более низкой.

"Распространение криптовалют пока не снижает транзакционные издержки в экономике. Энергетическая неэффективность, отсутствие экономии на масштабе в вопросах обеспечения кибербезопасности, низкая скорость записи в реестр — все эти факторы уменьшают ценность потенциального преимущества — сокращение числа посредников в расчетах (банков)", — говорится в исследовании.