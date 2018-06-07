РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Криптовалюты не угрожают российской финансовой системе, заявили в АКРА

09:1507.06.2018
22575
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКриптообменник Сберкоин в Москве. Архивное фотоКриптообменник Сберкоин в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Цифровые финансовые активы, в частности, криптовалюты не несут угрозы российской финансовой системе, следует из исследования АКРА.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ЦБ будет следить за рынком криптовалют
Согласно документу, вложения в виртуальные валюты российских резидентов по состоянию на первый квартал 2018 года уже составляют 7,5–14 миллиардов долларов, или 1–2% денежной массы М2. При этом данный объем сконцентрирован у малого числа россиян, что нивелирует риски для финансовой системы России.

"Если бы такой объем криптовалют был распределен среди российского населения столь же широко, как иностранные валюты, например, то волатильность их курса оказывала бы влияние на стабильность российской экономики", — отмечается в исследовании.

При этом, если их объем в структуре долга резидентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — достигнет 4 триллионов рублей, процентная ставка по внутрироссийским заимствованиям может вырастать на 1% в результате такой волатильности, следует из документа.

Волатильность криптовалют в настоящий момент высока: у биткоина она составляет 92%, а эфира (Ethereum) — 121%. Эта волатильность сопоставима с динамикой цен на продовольственные товары – у долларовых цен на молочные продукты уровень волатильности в 2017 году составлял 202%, а на сахар — 227%. Этот фактор и не позволяет использовать криптовалюту в качестве средства платежа, следует из исследования.

Не платежное средство

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Минюст подтвердил имущественный статус криптовалюты
АКРА отмечает, что криптовалюты пока не выполняют в полной мере ни одну из функций денег. Для этого они должны быть способны сохранять свою стоимость во времени, либо иметь обеспечение в виде реального актива, который можно монетизировать в будущем без потери ценности. Еще один вариант – криптовалюты должны иметь гарантию своей востребованности и ценности в будущем. К примеру, они должны признаваться государствами в качестве платежного средства для уплаты налогов.

"Основное отличие криптовалюты в том, что ее текущая рыночная стоимость формируется в основном на ожиданиях готовности инвесторов приобрести ее в будущем по более высокой цене", — говорится в документе. Учитывая неопределенность формального статуса криптовалюты и отсутствие по ней госгарантий, выполнение ею функции средства накопления в значительной степени зависит от ожиданий текущих инвесторов, отмечается в исследовании.

"Вес криптовалюты в мировой платежной системе и в обслуживании мирового товарооборота сейчас незначителен", — пишет АКРА.

Регулирование Центробанком

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Добыча биткоина "съедает" 0,5% электричества на Земле, выяснили ученые
При широком распространении криптовалют Банк России может использовать те же инструменты монетарной политики, что и в отношении иностранной валюты, полагает АКРА.

Для ЦБ эти активы, при отсутствии полной прозрачности операций с ними, будут выполнять роль эквивалента наличной иностранной валюты, а при возможности отслеживания — безналичной иностранной валюты, отмечается в исследовании.

"Если операции с криптовалютой не будут полностью отслеживаться регулятором и, следовательно, не будут отражаться в полной мере в бухгалтерских балансах и статистике, то в рамках российской экономики по своим функциональным характеристикам криптовалюты будут схожи с наличной иностранной валютой", — говорится в документе.

Задача Банка России по поддержанию стабильного уровня покупательной способности рубля при широком распространении криптовалют будет осложнена. Это связано с отсутствием точной информации об объемах денежной массы и о скорости обращения денег. В таком случае регулятор сможет использовать те же инструменты таргетирования инфляции, что и в настоящее время: изменение краткосрочных процентных рублевых ставок, банковское регулирование, операции на открытом рынке, интервенции, считает АКРА. Однако эффективность этих мер может быть более низкой.

"Распространение криптовалют пока не снижает транзакционные издержки в экономике. Энергетическая неэффективность, отсутствие экономии на масштабе в вопросах обеспечения кибербезопасности, низкая скорость записи в реестр — все эти факторы уменьшают ценность потенциального преимущества — сокращение числа посредников в расчетах (банков)", — говорится в исследовании.

Блокчейн и биткоин
© Инфографика
Блокчейн и биткоин
Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Илья Багаев
Мне одному кажется, что криптовалюты выгодны россиянам, поскольку позволяют обходить преступный денежный голод в стране, устроенный назначенцами путина в ЦБ?
09:54
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена