Китай назвал условия наращивания импорта из США

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай готов увеличивать импорт из США при условии взаимных уступок, Пекин не хочет дальнейшего усиления торговых трений между двумя странами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Позиция китайской стороны остаётся последовательной и четкой, Пекин не хочет эскалации торговых трений с США", — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что "торгово-экономическое сотрудничество США и КНР по природе своей является взаимовыгодным, оно способствует экономическому развитию обеих стран, благоприятствует занятости и материальной обеспеченности населения".

"Китай надеется, что США и КНР будут продвигаться навстречу друг другу, стимулировать сбалансированное и согласованное развитие торгово-экономического сотрудничества. Пекин готов вести диалог и консультации, непрерывно расширять сотрудничество, надлежащим образом устранять разногласия, мы готовы на условиях взаимных уступок наращивать импорт из США", — отметил Гао Фэн.

Он добавил, что для удовлетворения растущего потребительского спроса и экономического развития, китайская сторона готова укреплять сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с США, а увеличение импорта является долговременной стратегией властей КНР. "Китай приветствует появление на своем рынке конкурентоспособных качественных товаров со всего мира, это поможет создать легализованную бизнес среду, обеспечит прозрачные, предсказуемые и выгодные условия торговли, что в свою очередь принесет пользу предпринимателям всех стран, включая США", — сказал Гао Фэн.

В минувшие выходные в Пекине состоялся очередной раунд торговых переговоров между двумя странами, в которых принимали участие министр торговли Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.

Переговоры прошли на фоне очередного обострения торгового конфликта между двумя странами после того, как Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Минкоммерции в ответ на это выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно договоренностям.

В Вашингтоне 17 и 18 мая прошли консультации между торговыми делегациями США и Китая. По итогам принятого совместного заявления, стороны договорились предпринять эффективные меры по сокращению дефицита баланса США в отношении торговли с Китаем, значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ по итогам торговых переговоров в Вашингтоне заявил, что Китай и США договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".