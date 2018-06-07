Китай назвал условия наращивания импорта из США

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Китай готов увеличивать импорт из США при условии взаимных уступок, Пекин не хочет дальнейшего усиления торговых трений между двумя странами, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Позиция китайской стороны остаётся последовательной и четкой, Пекин не хочет эскалации торговых трений с США", — заявил представитель ведомства. Он подчеркнул, что "торгово-экономическое сотрудничество США и КНР по природе своей является взаимовыгодным, оно способствует экономическому развитию обеих стран, благоприятствует занятости и материальной обеспеченности населения".
"Китай надеется, что США и КНР будут продвигаться навстречу друг другу, стимулировать сбалансированное и согласованное развитие торгово-экономического сотрудничества. Пекин готов вести диалог и консультации, непрерывно расширять сотрудничество, надлежащим образом устранять разногласия, мы готовы на условиях взаимных уступок наращивать импорт из США", — отметил Гао Фэн.
Он добавил, что для удовлетворения растущего потребительского спроса и экономического развития, китайская сторона готова укреплять сотрудничество со всеми странами мира, в том числе и с США, а увеличение импорта является долговременной стратегией властей КНР. "Китай приветствует появление на своем рынке конкурентоспособных качественных товаров со всего мира, это поможет создать легализованную бизнес среду, обеспечит прозрачные, предсказуемые и выгодные условия торговли, что в свою очередь принесет пользу предпринимателям всех стран, включая США", — сказал Гао Фэн.
Переговоры прошли на фоне очередного обострения торгового конфликта между двумя странами после того, как Белый дом в опубликованном заявлении о дополнительных мерах по защите интеллектуальных прав и национальных технологий сообщил, что США 15 июня объявят окончательный список товаров из Китая, которые подлежат обложению пошлиной в 25%. Минкоммерции в ответ на это выразило удивление и сообщило, что заявление Вашингтона в корне противоречит достигнутым недавно договоренностям.