Миллион "бочек" для Трампа. Почему Америка просит отменить соглашение ОПЕК+

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Правительство США пошло на беспрецедентный шаг — тайно обратилось к Саудовской Аравии и другим странам ОПЕК с просьбой увеличить добычу нефти примерно на миллион баррелей в сутки. До Трампа американцы себе такого не позволяли даже во времена жесточайших кризисов. Мало того, аналитики в один голос твердили, что ограничения на добычу нефти и высокие цены на черное золото выгодны Америке, поскольку поддерживают ее сланцевые проекты. Почему сейчас Вашингтон добивается снижения нефтяных котировок и что теперь будет с соглашением ОПЕК+ — в материале РИА Новости.

Просьба Вашингтона обсуждалась в прошлую субботу на неформальной встрече профильных министров Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана в Эль-Кувейте. По ее итогам опубликовали совместное заявление, отметив необходимость наращивать инвестиции в добывающие мощности.

"Важно обеспечить своевременные и стабильные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи", — подчеркивается в документе. Нефтетрейдеры во всем мире восприняли эту формулировку как завуалированное обещание увеличить добычу и начали игру на понижение.

Во вторник нефть Brent подешевела до 73,86 доллара за баррель — минимум с 8 мая, когда Трамп объявил о разрыве ядерной сделки с Ираном. Цены на американский сорт WTI — самые низкие за три месяца. Эксперты наперебой заговорили о том, что время "высокой нефти" подходит к концу.

Эйфория закончилась

Еще пару месяцев назад никто и представить себе не мог такого развития событий. Инвесторы были уверены, что благодаря соглашению ОПЕК+ нефтяные котировки продолжат расти до конца года. Крупнейшие инвестбанки мира — Bank of America, Goldman Sachs и другие — прогнозировали подорожание черного золота до ста долларов за баррель.

Спекулянты скупали нефтяные фьючерсы как горячие пирожки — по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, их объем к концу первого квартала превысил миллиард баррелей. Единственная угроза, на которую указывали эксперты, — увеличение добычи американскими сланцевыми компаниями.

Потом прозвучал первый тревожный звоночек. Дональд Трамп 20 апреля раскритиковал политику ОПЕК в своем твиттере. "Похоже, что ОПЕК снова взялась за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая загруженные суда в море, цены на нефть искусственны и слишком высоки. Ничего хорошего здесь нет, нами это не принимается", — написал президент США.

Однако настороженность игроков нефтяного рынка скоро развеялась. Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки и санкциях против Ирана, экспортирующего около миллиона баррелей сырой нефти ежесуточно.

Цены ускорили рост, и 17 мая Brent впервые с ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за "бочку". На нефтяном рынке царила эйфория.

Но 25 мая министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на ПМЭФ сообщил, что во втором полугодии возможно увеличение добычи в рамках сделки ОПЕК+. "Увеличение будет постепенным, чтобы не допустить шоков на рынке", — уточнил министр.

О вероятном пересмотре параметров сделки ОПЕК+ предупредил и глава российского Минэнерго Александр Новак. Эти заявления стали полной неожиданностью. Тем более что совсем недавно саудиты говорили о желательной для них стоимости нефти в районе 90 долларов за баррель.

Россия считается одним из главных бенефициаров соглашения ОПЕК+. В конце марта Александр Новак докладывал президенту Владимиру Путину, что в 2017 году российский бюджет получил 1,2 триллиона рублей дополнительных доходов и еще 500 миллиардов рублей смогли заработать нефтегазовые компании.

По оценкам Международного энергетического агентства, в первом квартале 2018 года Россия и Саудовская Аравия ежедневно получали 121 миллион долларов дополнительных доходов на двоих, а все страны ОПЕК — 372 миллиона долларов.

Как утверждает агентство Bloomberg, инициатива Саудовской Аравии о пересмотре параметров соглашения ОПЕК+ — прямое следствие американского давления.

Бумеранг вернулся

Вместе с нефтью подорожало и топливо. Не только в России — по всему миру. В Иордании это даже привело к массовым антиправительственным выступлениям, имеющим все шансы перерасти в новую "арабскую весну".

В США розничные цены на бензин выросли до рекордных за последние три года значений. Не помогло даже увеличение добычи сланцевой нефти, чем так гордится Вашингтон. По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране за год увеличилась на 1,4 миллиона баррелей в день и в конце мая достигла 10,7 миллиона в сутки. Однако это не может компенсировать объемы, убранные с рынка участниками соглашения ОПЕК+.

К тому же теперь поставки нефти на мировой рынок еще больше снизятся из-за ухода Ирана и кризиса в Венесуэле. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA на этой неделе уведомила международных партнеров о невозможности выполнить в полной мере контракты в июне, уточнив, что обеспечит экспорт в объеме лишь 694 тысячи баррелей в сутки вместо предусмотренных полутора миллионов.

Это означает, что если участники ОПЕК+ не увеличат добычу, рост цен на нефть продолжится, а вместе с ним — и подорожание бензина в США. Многочисленные критики Трампа обязательно припомнят, что это прямое следствие введенных им санкций против Ирана и Венесуэлы. В данном случае удар по благосостоянию американцев налицо.

Без потрясений

Вероятность того, что участники ОПЕК+ примут решение увеличить добычу на миллион баррелей в сутки, оценивается экспертами как очень высокая. Это неизбежно приведет к снижению мировых цен. Однако аналитики уверены, что масштабного обвала котировок не произойдет.

"Цена, скорее всего, закрепится в диапазоне 65-75 долларов за баррель в среднесрочной перспективе", — считает ведущий специалист инвестиционного департамента "Альпари" Вероника Днепровская. С ней соглашается аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.

"Потенциал снижения цен на нефть составляет порядка 6,5-7% с текущих рубежей в район 70-71 доллара за баррель, — отмечает она. — Видимо, котировки придут в этот диапазон еще до саммита ОПЕК+, так как многие биржевики выбирают тактику игры на опережение".

Это не грозит какими-либо проблемами российскому бюджету. Согласно новому прогнозу Минэкономразвития России, средняя цена на нефть в 2018 году составит 65-70 долларов за баррель, притом что, по данным Минфина, бюджет этого года при стоимости нефти в 60-65 долларов за "бочку" (в зависимости от курса доллара) будет сбалансированным.

Зато снижение мировых цен на нефть сделает менее рентабельным экспорт бензина из России, больше топлива пойдет на внутренний рынок, а у автомобилистов появятся надежды на то, что бензин подешевеет.