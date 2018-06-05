Новак обсудил с генсеком ОПЕК текущую ситуацию на рынке нефти

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что обсудил с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо текущую ситуацию на рынке нефти, позиции сторон совпадают и диалог будет продолжен.

"Он согласен с текущей оценкой ситуации на рынке, как бы она у нас одинаковая, по остаткам. Мы договорились, что у нас в конце июня будет министерская встреча, перед ней будет JMMC (министерская встреча комитета по мониторингу сделки ОПЕК+), перед этим еще будет семинар ОПЕК здесь (в Вене) — с 20 по 21 июня. Все эти вопросы там более подробно обсудим", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, согласен ли генсек ОПЕК с позицией восстановить немного добычу нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение стартовало с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 июня в Вене. За ним последует заседание стран ОПЕК 22 июня, а затем встреча всех 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ 23 июня, на которой квоты сокращения добычи могут быть пересмотрены.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах — ОЭСР. Избыток коммерческих запасов нефти в мире в настоящий момент близок к нулю, по некоторым оценкам, запасы находятся на уровне ниже среднего пятилетнего значения на 20 миллионов баррелей, говорил в мае Новак.