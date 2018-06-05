Казахстан планирует ввести временный запрет на ввоз бензина из России

АСТАНА, 5 июн – РИА Новости. Казахстан может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов, также планирует развивать экспорт своего топлива, сообщил журналистам во вторник в Астане министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

В настоящее время на публичном обсуждении находится проект приказа министра энергетики Казахстана, предусматривающего введение запрета на ввоз в Казахстан из России железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 – 2710 12 590 0) сроком на три месяца запрета. Проектом приказа предписано проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

По словам министра, в настоящее время запас нефтепродуктов в Казахстане в полтора раза превышает необходимую норму.

"Сегодня почти 330 тысяч (тонн) у нас запас, а нам нужно около 200 (тысяч тонн) грубо говоря. Нам хватит. И если таким темпом будет идти, в августе ШНОС (Шымкентский НПЗ – ред.) введет установку каталитического крекинга, то у нас в сентябре-октябре начнется затоварка — 500 или 600 тысяч тонн будет. Поэтому мы работаем по двум направлениям. Первое – снижение импорта, вторая часть связана с экспортом", — сказал Бозумбаев, говоря о цели ввода временного запрета на ввоз бензина из России. Среди возможных направлений экспорта министр назвал страны Центральной Азии.

Глава Минэнерго также добавил, что приказ будет принят после процедуры публичного обсуждения.

"Я думаю, в июне, если не будет серьезных возражений, примем", — сказал он.