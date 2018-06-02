На Восточном экономическом форуме ждут гостей из КНДР, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Гостей из КНДР ждут на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, но официального подтверждения делегации пока нет, сообщил журналистам в рамках визита на судоверфть "Звезда" в Приморском крае вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы приглашаем всех наших гостей, всех наших соседей, всех, кто заинтересован в сотрудничестве с Россией", — сказал Трутнев.

В то же время Трутнев отметил, что пока рано говорить о том, кто именно примет приглашение и в итоге посетит ВЭФ, но выразил уверенность, что на форум приедет большое количество гостей.

"Мы абсолютно уверены, что на форуме будет аншлаг. Думаю, что гости из Северной Кореи будут, но официального подтверждения на сегодняшний день пока нет", — добавил он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что на полях Восточного экономического форума может состояться встреча лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Договоренность о проведении переговоров на высшем уровне была достигнута на встрече северокорейского лидера Ким Чен Ына с главой российского МИД Сергеем Лавровым в минувший четверг, сообщало ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как добавлял Джабаров, лидер КНДР в ходе визита главы МИД РФ "получил много интересной информации и поэтому, скорее всего, заинтересован" во встрече с президентом РФ. Джабаров полагает, что "приезд Ким Чен Ына на форум возможен, тогда встреча (с Владимиром Путиным) может пройти там".

Четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018) во Владивостоке пройдет 11-13 сентября.