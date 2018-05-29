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Экономика

На Украине предложили способ снизить ущерб от "Северного потока — 2"

12:2929.05.2018
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке, Финляндия. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке, Финляндия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" предложил способ уменьшить ущерб от "Северного потока — 2". По его мнению, нужно включить в договор пункт о гарантированных поставках газа через территорию Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Он отметил, что необходимо заключить трехстороннее соглашение — между Германией, Украиной и Россией.

По словам Кулебы, поставки газа по "Северному потоку — 2" обернутся "колоссальными убытками" для Киева.

Соглашение необходимо

Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, такое соглашение будет подписано, оно необходимо. По мнению эксперта, вопрос заключается только в условиях подобного договора.

"Даже если построить все обходные газопроводы, их мощности не хватит, чтобы прокачать тот объем, который в 2017 году прошел через Украину", — отметил аналитик в эфире радио Sputnik.

По его словам, в 2020 году надо будет качать через Украину около 40 миллиардов кубов, потом этот объем будет снижаться.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт: отказ от "Северного потока — 2" превратит Европу в придаток США
"Но при этом европейцы сокращают собственную добычу газа, и если они будут увеличивать закупки у России, чтобы компенсировать свое падение, ровно на этот объем больше газа пойдет через Украину", — добавил Юшков.

Эксперт полагает, что "Газпром" будет настаивать, чтобы в контракте не было условия "качай или плати", то есть обязательных объемов прокачки.

"Украина, напротив, будет настаивать на том, чтобы были обязательные объемы на их направлении транзита — чтобы, если Россия не качала бы физически, она этот объем все равно бы оплачивала", — добавил он.

Аналитик предположил, что Россия может пойти на эти условия, но максимум до 2020 года.

"Если подписывать долгосрочный контракт, это должно быть соглашение с открытыми данными. Прокачал — вот стоимость. Не прокачал — никаких штрафов не платишь. Вот тогда возможно долгосрочное соглашение", — заключил Юшков.

Нужны гарантии от Киева

В свою очередь, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
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"Примерно на 15-20 млрд кубометров нам надо будет в любом случае использовать транзит через Украину, чтобы обеспечить подачу газа в европейские страны", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Однако многое будет зависеть и от Киева, отметил Шмаль.

"Если они будут обеспечивать беспрепятственный транзит, то это один вопрос, а если будет газовая война, как в 2009 году, то тогда нет смысла иметь такой транзит", — подчеркнул он.

По его словам, чтобы четко обеспечить транзит через Украину, нужен новый транзитный договор и гарантии от Киева.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Разрешение на строительство уже выдали Германия и Финляндия. Против газопровода выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского топлива.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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