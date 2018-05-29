Эксперт предположил, при каком условии возможно газовое соглашение с Киевом

Украина придумала способ снизить ущерб от "Северного потока-2": договор о гарантированных поставках газа через ее территорию. Эти планы в эфире радио Sputnik оценил эксперт Игорь Юшков.

В случае запуска трубопровода "Северный поток-2" Киеву следует заключить с Москвой договор о гарантированных поставках газа через территорию Украины, заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина".

"Если проект "Северного потока-2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двусторонние, а трехсторонние – между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему", – сказал он.

При этом Кулеба отметил, что поставки газа из России по "Северному потоку-2" обернутся "колоссальными убытками" для украинской стороны. Кроме того, Киев, по его словам, потеряет политический рычаг.

"То есть будет два крана: один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она (Германия – ред.) будет влиять и на Восточную Европу", – предположил Кулеба.

Он считает, что для Украины "Северный поток-2" – это "повод для беспощадной войны". "Так же, как беспощадно воюют за него немцы и русские, точно также и мы должны воевать за свой интерес. Но "план Б" должен присутствовать. И этот план должен заключатся в формировании коалиции с Германией", – отметил Кулеба.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik предположил, может ли быть подписано такое соглашение.

"Соглашение нужное, оно будет, и вряд ли кто-то в этом сомневается. Переговоры идут лишь об условиях. Даже если построить все обходные газопроводы, их мощности не хватит, чтобы прокачать тот объем, который в 2017 году прошел через Украину. Учитывая все обстоятельства, в 2020 году надо будет, вероятно, качать через Украину около 40 миллиардов кубов. А дальше этот объем будет снижаться. Но при этом европейцы сокращают собственную добычу газа, и если они будут увеличивать закупки у России, чтобы компенсировать свое падение, ровно на этот объем больше газа пойдет через Украину", – полагает Игорь Юшков.

Он предположил, за какие условия договора будут бороться стороны.

"Конечно, "Газпрому" не выгодно, и он будет настаивать, чтобы в контракте не было условия "качай или плати", то есть обязательных объемов прокачки. Украина, напротив, будет настаивать на том, чтобы были обязательные объемы на их направлении транзита – чтобы, если Россия не качала бы физически, она этот объем все равно бы оплачивала. Я думаю, Россия может пойти на эти условия, но максимум до 2020 года. Если подписывать долгосрочный контракт, это должно быть соглашение с открытыми данными. Прокачал – вот стоимость. Не прокачал – никаких штрафов не платишь. Вот тогда возможно долгосрочное соглашение", – считает Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Помимо США, у которых есть планы по экспорту в Европу своего газа, против газопровода выступает Украина. Киев опасается потерять доходы от российского топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

России неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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