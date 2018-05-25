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Эксперт рассказал, от чего будет зависеть транзит газа через Украину

17:4425.05.2018
(обновлено: 17:48 25.05.2018)
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкСтанция переработки газа в Харьковской области УкраиныСтанция переработки газа в Харьковской области Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
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США призвали страны ЕС помешать реализации "Северного потока-2", поддержав украинский транзит. В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль высказал мнение о том, что на самом деле стоит за этими призывами.

США призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2", заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб.

"США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку-2" и поддержать будущее украинского газового транзита", – сказал Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт: отказ от "Северного потока — 2" превратит Европу в придаток США
Россия неоднократно заявляла, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является чисто коммерческим, попытки его заблокировать носят политический характер.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи на минувшей неделе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в очередной раз заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что американцы традиционно выступают против проектов, которые касаются подачи газа в Европу из России. 

"Они выступали против "Южного потока", в конечном счете заставив Болгарию от него отказаться. И болгары теперь будут нести колоссальные потери из-за отсутствия транзита. Это же они теперь говорят по "Турецкому потоку" и всячески пытаются поставить подножку "Северному потоку-2". Причем, хочу заметить, что за все время поставок газа в европейские страны мы никогда не использовали газ в качестве политического давления. Более того, даже в самые яростные годы холодной войны Россия всегда полностью выполняла свои обязательства и по поставке газа, и по поставке нефти, тем самым подтверждая надежность партнерских отношений. Все эти инсинуации американских специалистов направлены на одно: постараться сделать так, чтобы не было у нас "Северного потока-2", тогда, может быть, Европа захочет взять американский СПГ. Но он никогда не будет дешевле нашего трубного газа, и европейцы должны это понимать", – сказал Геннадий Шмаль.

Что касается транзита газа через Украину, то Россия от него и не отказывается, отметил эксперт.

"Примерно на 15-20 млрд кубометров нам надо будет в любом случае использовать транзит через Украину, чтобы обеспечить подачу газа в европейские страны. Но многое будет зависеть и от украинской стороны. Если они будут обеспечивать беспрепятственный транзит, то это один вопрос, а если будет газовая война, как в 2009 году, то тогда нет смысла иметь такой транзит. Потому что это головная боль – когда Украина не пропускала газ, отбирала и так далее, а в это время на Балканах из-за морозов закрывались детские сады. Поэтому, чтобы четко обеспечить транзит через Украину, нужен новый транзитный договор и нужны гарантии от Украины о том, что она себя будет вести так, как положено в цивилизованном обществе", – заключил Геннадий Шмаль.

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