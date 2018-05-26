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Экономика

ЕС без России может оказаться в тисках кризисов, считает эксперт

23:2426.05.2018
(обновлено: 23:26 26.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Брюсселе. Архивное фотоФлаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Европа начинает понимать, что без Москвы нельзя продвинуться в решении международных вопросов, и осознает все большую неопределенность в поведении США, считает французский эксперт по проблемам безопасности Пьер-Эммануэль Томанн.

Люди держат флаг ЕС во время парада Шумана в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
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Тем не менее, пока ЕС не готов пойти дальше для сближения с Россией — снять санкции и заключить новый континентальный договор о безопасности, так как продолжает мыслить идеологией евроатлантической сцепки, которая не спасает от разрастания кризисов на южном и восточном направлениях, полагает специалист.

Президент России Владимир Путин заявил ранее на Петербургском экономическом форуме, что система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность в условиях раскручивающейся спирали санкций, новых форм протекционизма и утраты доверия в мировой экономике. Он призвал США, Европу, Азию и другие регионы вместе двигаться к устойчивому развитию. В этом году на пленарной сессии форума присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон.

Новая инициатива от "Лиссабона до Владивостока" 

По словам эксперта Французского института геополитики (IFG), создателя исследовательского проекта Eurocontinent, "нынешние ключевые руководители в странах Европы, в том числе Эммануэль Макрон, все еще мыслят категориями евроатлантической идеологии".

Флаги стран-участников ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Но они, может, поняли, что с (президентом США Дональдом) Трампом, с американской односторонней позицией и политикой санкций в отношении России, которая не сработала, и в условиях, когда Европа оказалась устранена из переговоров по Ближнему Востоку, по Сирии, — этот подход не действует", — заявил он РИА Новости в кулуарах прошедшего в Брюсселе круглого стола по проблемам Центральной Азии.

"Мы видим, президент Эммануэль Макрон едет в Россию, до этого он был в Китае. Они, возможно, увидели, что без России нельзя продвинуться вперед, что нужно сохранять диалог, но не готовы пойти дальше, сделать качественный рывок, потому что это означало бы остановку санкций и проведение переговоров", — добавил эксперт.

"В том смысле, что невозможно, на мой взгляд, урегулировать отдельные кризисы индивидуально – то есть Украину, Грузию, Молдавию, "замороженные кризисы" — без континентального сближения, без новой инициативы "от Лиссабона до Владивостока", без обеспечения этого пространства с новым соглашением о безопасности, экономическими обменами, без возвращения доверия между европейскими странами и Россией, при этом избегая манипуляции со стороны внешних держав, которые скорее заинтересованы во фрагментации", — пояснил он.

По словам Томанна, "без этого все будет заблокировано".

"Европа для своей автономии и независимости должна проводить сбалансированную политику по всем направлениям, а это сейчас не так, и это единственный путь, чтобы не превратиться в периферию евроатлантического пространства, учитывая, что США при Трампе становятся все более неопределенными", — считает эксперт.

Тиски кризисов

"Но у европейцев еще остается мечта, что США станут прежними, хотя я думаю, этого не произойдет, даже без Трампа. США больше не контролируют глобализацию в многополярном мире, они устраняются, действуют в своих интересах — "Америка прежде всего", но тенденция сохранится, потому что структура международной системы меняется, а Трамп – это просто симптом", — полагает исследователь.

Он пояснил, что мир движется в сторону большей фрагментации и неустойчивых альянсов, а Европа к этому пока не адаптировалась и еще мыслит, как в прошлом веке.

Люди с флагами Польши и ЕС в Варшаве
© AFP 2018 / Wojtek Radwanski
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"Европа зажата между двумя дугами нестабильности. Дуга кризисов на южном направлении – это смена режима в Ираке, Сирия, Ливия, которая была стратегической катастрофой, потому что это спровоцировало еще большую нестабильность и появление экстремистов, все это создает прямую угрозу Европе и всему евразийскому континенту", — рассуждает аналитик.

"Но в то же время, есть восточная дуга, то есть между ЕС и Россией, из-за соперничества в отношении Центральной Европы, из-за расширения НАТО и ЕС", — продолжает он.

"И, как имело место смена режима на южном направлении, была смена режима на Украине, что является для России "красной чертой". Это создало новую зону кризиса. В итоге Европа оказалась зажата между этими дугами нестабильности, и изолированной оказалась Европа, она сама изолирует себя, равняясь на политику США, которая заключается в том, чтобы раздробить евразийский континент", — говорит Томанн.

По его мнению, Россия хочет сохранить свою стабильность и свои "красные черты": "это Украина и Сирия, а значит эти две дуги кризисов пересекаются". "Россия начала действовать в Сирии, чтобы не допустить дестабилизации и расширения нестабильности на юге в направлении до Кавказа и Центральной Азии. На мой взгляд, для выхода Европы из этого окружения кризисами необходимо сближение с Центральной Азией и Россией", — заключил эксперт.

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Экономика
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Юрий Дмитриев
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