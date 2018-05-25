Силуанов рассказал, как правительство будет привлекать инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Правительство РФ планирует реализовать целый ряд бюджетных и регуляторных реформ для стимулирования роста экономики, планирует внедрить новые налоговые стимулы для привлечения инвесторов, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в ходе делового завтра Сбербанка на ПМЭФ.

"Все реформы направлены на новое качество экономики и на новые стимулы. Здесь и бюджетный сектор и, безусловно, мы будем принимать решения в области регуляторики… С точки зрения налогов будем применять новые налоговые стимулы для привлечения новых инвестиций", — сообщил Силуанов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.