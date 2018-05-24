Ульяновская область подписала меморандум о взаимодействии с АСИ и ВЭБ

САМАРА, 24 мая — РИА Новости. Ульяновская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Внешэкономбанк (ВЭБ) подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме трехсторонний меморандум о взаимодействии в сфере улучшения инвестиционного климата в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

"Двадцать четвертого мая на ПМЭФ губернатор Сергей Морозов, заместитель председателя – член правления ВЭБ Алексей Иванченко и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии. Документ позволит расширить сотрудничество в сфере улучшения инвестиционного климата Ульяновской области, а также в формировании среды для ее устойчивого экономического роста", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подписанный меморандум предусматривает подготовку, формирование и финансирование инвестиционных проектов, направленных на развитие Ульяновской области, в том числе особых и свободных экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных территориальных кластеров и моногородов. Также планируется реализовывать новые проекты на основе существующих решений, бизнес-моделей и стандартов в области проектного управления, разработанных Внешэкономбанком. Отдельное важное направление дальнейшего взаимодействия – участие экспертов ВЭБа и АСИ в решении задач стратегического планирования, выявлении перспективных направлений экономического развития Ульяновской области, поиске и проработке потенциальных проектов по приоритетным направлениям.

По словам Морозова, которого цитирует пресс-служба, Ульяновская область давно успешно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив и Внешэкономбанком. "Меморандум, который мы подписали сегодня, будет способствовать созданию в нашем регионе еще более привлекательного климата для инвесторов. Все это позволит нам создавать новые рабочие места, увеличивать доходы Ульяновской области, а значит, повышать качество жизни людей", — сказал глава региона, слова которого приводит пресс-служба.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.

Другие новости региона читайте здесь >>