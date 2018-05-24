Трутнев высоко оценил перспективы возможного строительства моста на Сахалин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Строительство моста на Сахалин с материковой части России, которое сейчас активно обсуждается, создаст новую географию мира, изменит мировую логистику, и сейчас это по плечу России, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Вопрос о строительстве железнодорожного перехода на Сахалин прорабатывался ранее по заказу Минтранса РФ в 2013 году. Тогда были просчитаны два варианта строительства железнодорожной линии Селихино — Ныш с мостовым переходом и с тоннельным переходом стоимостью порядка 400 миллиардов рублей в ценах 2013 года.

Газета "Коммерсант" в мае писала, что "Российские железные дороги" оценивают стоимость проекта строительства Сахалинского железнодорожного перехода в 540,3 миллиарда рублей без НДС, из них цена моста — 252,8 миллиарда рублей. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в мае сообщил РИА Новости, что компания в данный момент готовит окончательные расчеты по стоимости транспортного перехода на Сахалин. По словам Белозерова, проект включает строительство не только моста, но и железной дороги к нему, и развития инфраструктуры Сахалина.

"Почему мы думаем, что он (мост) даст большой толчок развитию? Это практически 500 километров дороги по тайге, где сейчас практически нет ничего. Значит, это новые возможности для освоения новых месторождений полезных ископаемых, для освоения лесных ресурсов и, главное, просто для жизни людей", — сказал Трутнев. Он также добавил, что мост позволит сэкономить миллиарды на транзите грузов на Сахалин.

По его словам, особо важно то, что строительством моста создается новая география мира. "Потому что если когда-то говорить потом о мосте на Хоккайдо, то, например, Япония может перестать быть островной территорией. Мне кажется, что такие большие изменения логистики мира сейчас по плечу России и очень важны", — подчеркнул Трутнев.

Он добавил, что проект недавно обсуждался с НОВАТЭКом, который намерен построить терминал по перегрузке сжиженного газа на Камчатке.

"Для того чтобы этот проект заработал, необходима круглогодичная работа Северного морского пути. То есть постоянная проводка, необходимо количество ледоколов дорастить до того числа, которое будет обеспечивать эту круглогодичную проводку. Но если мы создадим для НОВАТЭКа этот постоянно действующий канал, им 100% будут пользоваться все остальные. Это более короткий путь из Европы в Азию, это тоже такое глобальное действие России, геостратегическое", — заявил полпред.

При этом он подчеркнул, что решение о начале строительства моста может принять только один человек — президент Российской Федерации.