Полтавченко рассказал о развитии сотрудничества Петербурга и Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Китай является важнейшим партнером Санкт-Петербурга по ряду направлений, в настоящее время сотрудничество между сторонами выходит на качественно новый уровень, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко.

"Китай – важнейший партнер Санкт-Петербурга по четырем ключевым направлениям. По совокупному товарообороту в 2017 году мы достигли значительного, даже для Китая, объема в 6 миллиардов долларов. Китай также лидирует по количеству туристов, приезжающих в наш город. Их число достигло полумиллиона. И это если считать только тех, кто прибывает через пункты пропуска Северо-Западного федерального округа. Первенство у Китая и по числу иностранных студентов", — сказал он.

По словам Полтавченко, в Петербурге в настоящее время успешно работают более 400 китайских компаний в сфере промышленности, логистики, туризма, финансов. В 2017 году состоялось открытие полноценного филиала крупнейшего банка Китая ICBC. Не менее плодотворно развиваются отношения в конгрессно-выставочной деятельности. В рамках года регионального сотрудничества России и Китая проводится ряд крупных деловых форумов. Например, в феврале в Петербурге прошел второй российско-китайский деловой форум, организованный правительством Санкт-Петербурга, Государственным банком развития Китая, банком ICBC, Сбербанком и Высшей школой экономики.

"Отношения с Китайской Народной Республикой развиваются настолько интенсивно, что можно уже говорить о Санкт-Петербурге как о ключевом узле по интеграции экономики России и Китая. Учитывая большой поток китайских деловых партнеров и туристов в наш город, аэропорт "Пулково" организовал перевод всей информации для пассажиров на китайский язык. Это лишь несколько фактов, которые говорят о том, что сотрудничество Северной столицы с Китаем выходит на качественно новый уровень", — отметил губернатор.