Россия намерена ввести пошлины на американские товары

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия хочет ввести пошлины в размере 537,6 миллиона долларов на товары из США стоимостью 3,16 миллиарда долларов. Об этом говорится в документе, поданном Москвой во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Мера может стать ответом на введенные Вашингтоном в конце марта сборы за импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Москва указала, что экспорт стали из России в США составляет 1,512 миллиарда долларов в год, алюминия — 1,646 миллиарда долларов. Соответственно, годовые пошлины на сталь оцениваются в 378,1 миллиона долларов, алюминий — 159,5 миллиона долларов.

"Российская Федерация считает эти меры по сути защитными", — подчеркивается в документе.

При этом Москва пообещала предоставить ВТО более подробную информацию о предлагаемых ответных мерах до их реализации.

Для некоторых стран, а также для Евросоюза, действие установленных США пошлин на сталь и алюминий приостановлено до 1 июня. Россия в список стран-исключений не входит.

Ответные меры

На прошлой неделе Брюссель уведомил ВТО, в отношении каких американских товаров может применить дополнительные сборы. "Это призвано компенсировать эквивалентным образом воздействие тарифных мер США на сталь и алюминий, которые ЕС считает действующими защитными мерами, в случае вступления их в силу", — сообщалось на сайте ЕК.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев призвал придерживаться такого же подхода — повышать пошлины в тех объемах, в которых Москва несет потери из-за действий США.

После введения США пошлин на металлы сильно ухудшились отношения Вашингтона и Пекина. Некоторые эксперты называли это началом глобальной торговой войны. В конечном итоге стороны договорились, что прекратят вводить взаимные сборы.