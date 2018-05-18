Евросоюз передал ВТО список товаров США, по которым может увеличить пошлины

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Евросоюз уведомил в пятницу ВТО о перечне продукции из США, в отношении импорта которой ЕС может применить дополнительные пошлины для эквивалентной компенсации от тарифных мер США по стали и алюминию, сообщила Еврокомиссия.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Переговоры по этому вопросу между ЕС и США пока ни к чему не привели.

"Сегодня ЕС уведомил ВТО о перечне американской продукции, в отношении которой ЕС может в будущем применять дополнительные импортные пошлины. Это призвано компенсировать эквивалентным образом воздействие тарифных мер США на сталь и алюминий, которые ЕС считает действующими защитными мерами, в случае вступления их в силу", — говорится в сообщении на сайте ЕК.

Накануне Европейская комиссия обнародовала распоряжение, предусматривающее возможность введения с 20 июня, в случае отсутствия отрицательного отзыва со стороны ВТО, ответных пошлин в размере 25% на импорт ряда товаров из США.

Предусматривается, что на первом этапе может быть применена дополнительная пошлина в размере не более 25%. На втором этапе, с марта 2021 года, может применяться пошлина в размере 10%, 25%, 35% или 50%. Эти меры "могут осуществляться до тех пор, и в той мере, пока США применяют свои защитные меры таким образом, что они затрагивают продукцию союза", говорилось в документе.