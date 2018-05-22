Джонсон допустил ужесточения санкций против России после Brexit

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно, передает агентство Блумберг.

В понедельник международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.

"Я думаю, что эффект от некоторых санкций (США), в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход", — заявил Джонсон в Буэнос-Айресе, где прошла встреча глав внешнеполитических ведомств G20.

"Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к (президенту России Владимиру) Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства", — продолжил Джонсон.

Глава МИД заявил, что Британия не может разрабатывать собственный режим санкций, пока находится в Евросоюзе, так как необходимо согласовывать все с другими странами-членами. По словам Джонсона, "когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у нее появится возможность занять более жесткую линию", пишет Блумберг.

Кроме того, британский министр заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров не приехал на встречу, так как, "очевидно, решил, что не хочет слышать" мнение Джонсона.