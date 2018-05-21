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Экономика

Президент Болгарии предлагает построить прямой газопровод из России

14:3921.05.2018
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© Фото : TurkStreamТрубы для строительства газопровода. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода. Архивное фото
© Фото : TurkStream

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Болгария хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море, заявил президент страны Румен Радев в интервью "Коммерсанту". Политик предложил назвать этот проект "Болгарским потоком".

Газовое хранилище. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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По мнению Радева, такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза.

Эти стремления не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток — 2", отметил болгарский президент.

Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.

София ищет выгоды

Как считает независимый политолог Александр Сафонов, Болгария хочет получить выгоду для себя.

"Думаю, что на Болгарию сильно повлиял пример Турции и возможность через Турцию получать энергетические ресурсы", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, реализация российско-турецкого энергетического взаимодействия дает возможность решать, как энергоресурсы будут поставляться в Европу.

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Если они пройдут через Болгарию или если Болгария хотя бы будет частично получать ресурсы через турецкую территорию, то это будет для Софии весьма выгодно", — отметил Сафонов.

Политолог подчеркнул, что курс болгарского правительства не такой жесткий и антироссийский, как в странах Прибалтики.

"Нынешнее болгарское правительство стремится к максимальной выгоде для себя и к максимальному торгу со всеми окружающими игроками. Поэтому оно так открыто для предложений", — заключил Сафонов.

Проект "Турецкий поток"

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны.

Стенд компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Предполагается, что Болгария будет получать российский газ через "Турецкий поток" после 2019 года. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом топлива через Турцию.

Прошлым летом СМИ сообщали, что "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку". Если оно будет реализовано, газ пойдет в Венгрию, в том числе — через территорию Сербии и Болгарии, однако "Газпром" рассматривает и другой вариант маршрута продолжения "Турецкого потока".

Кроме того, "Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA в феврале прошлого года подписали меморандум о поставках газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию с целью организации южного маршрута поставок российского газа в Европу. Для этого стороны намерены использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта Poseidon.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
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