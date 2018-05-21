Политолог прокомментировал идею Софии построить прямой газопровод из России

Президент Болгарии Румен Радев предложил построить газопровод из России, поскольку страна нуждается в прямых поставках российского газа. В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов оценил эти предложения.

Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море, заявил президент страны Румен Радев в интервью "Коммерсанту".

"Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом", – отметил глава государства.

По его словам, стремления Софии едва ли отличаются от намерений Берлина реализовать "Северный поток-2".

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Однако в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. В понедельник он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. Во вторник в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту "Южный поток".

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов отметил, что болгарская сторона стремится получить выгоду для себя.

"Думаю, что на Болгарию сильно повлиял пример Турции и возможность через Турцию получать энергетические ресурсы. Потому что как раз реализация российско-турецкого энергетического взаимодействия открывает в дальнейшем окно возможностей по тому, как уже из Турции будут поставляться энергоресурсы в сторону Европы. Если они пройдут через Болгарию или если Болгария хотя бы будет частично получать ресурсы через турецкую территорию, то это будет для Софии весьма выгодно. Кроме того, прагматичный курс болгарского правительства не является таким жестким антироссийским, как в странах Прибалтики, например. Нынешнее болгарское правительство стремится к максимальной выгоде для себя и к максимальному торгу со всеми окружающими игроками. Поэтому оно так открыто для предложений. Думаю, что после турецкого варианта началась большая активизация энергетического расклада в целом в юго-восточной Европе, на Балканском полуострове и конкретно в Болгарии", – сказал Александр Сафонов.

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