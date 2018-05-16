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Экономика

Украина выставит счет России за убытки от Крымского моста

Сюжет:
Крымский мост (387)
20:0216.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мостуАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости.  Глава министерства инфрастурктуры Владимир Омелян оценил убытки Украины от запуска Крымского моста в 500 миллионов гривен (более 19 миллионов долларов. — Прим. ред.) в год, сообщает NewsOne. 

Путешественники приветствовали друг друга, впервые проезжая по Крымскому мосту
© РИА Новости
Путешественники приветствовали друг друга, впервые проезжая по Крымскому мосту

Министр уточнил, что таковы размеры прямых убытков вследствие сокращения тоннажа судов, которые могут зайти в украинские порты по Азовскому морю. 

Непрямые убытки, по его словам, исчисляются миллиардами гривен, поскольку "каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия". Омелян заверил, что "все счета России будут выставлены".

"Киев не может поверить"

Заявление украинского министра прокомментировал член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik. По его мнению, все подобные высказывания объясняются тем, что Киев до сих пор не может до конца поверить в существование моста.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Конечно, при желании можно приписать России ответственность за какие угодно убытки, хоть от метеоритного дождя и так далее. Но на самом деле Крымский мост не может принести Украине никаких убытков – все убытки, которые она несет, она наносит себе сама", — отметил Батурин.

Он напомнил, что за все время существования Украины как независимого государства Киев не смог построить подобного сооружения. По его мнению, несмотря на то, что у страны достаточно ресурсов, государственные средства "там всегда шли совсем другим путем".

Не в первый раз

Заявление о многомилионных убытках — не первое высказывание Омеляна о потерях Украины от введения Крымского моста в эксплуатацию. Так, в конце марта он рассказал, что страна понесет убытки в "десятки миллионов гривен по предварительным подсчетам".

Начало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, и назвал Кубань "украинской". 

"С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", — сказал тогда Омелян.

Эти подсчеты и заявления оценил в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Рассказы о том, что мост будет между украинской Кубанью и украинским Крымом — это дежавю из рассказов бандеровцев о том, что Кубань — это Украина. Я не знаю, что они курят", — отметил он.

Колесниченко считает, что оценка украинской экономики мало интересует Омеляна, так как его задача — продать на Запад максимум возможного. "Россия свою территорию благоустраивает, обеспечивает инфраструктурную безопасность и дальнейшее развитие. И считать деньги в чужом кармане, как минимум, неприлично", — добавил он.

Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг во время открытия Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Поехали": Путин открыл движение по Крымскому мосту
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, но строители завершили работы с опережением графика. Президент Владимир Путин открыл движение по мосту 15 мая.

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.

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