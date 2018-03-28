"Что они курят?" Политик о высказываниях в Киеве по поводу моста в Крым

В Киеве оценили убытки от моста через Керченский пролив и назвали Кубань украинской. Эти подсчеты и заявления оценил в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о финансовых потерях страны от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста через Керченский пролив, передает агентство УНН.

"Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам", – заявил Омелян.

Министр также посетовал, что российская сторона не стала согласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, и назвал Кубань "украинской".

"С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань", – заявил Владимир Омелян.

В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив.

В декабре прошлого года он подсчитал убытки Украины от прекращения железнодорожного сообщения с Россией – они, по его мнению, составят одну гривну. Это заявление прозвучало после того, как заработал участок российской железной дороги в обход Украины. Решение о его постройке приняли из-за ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Омелян приветствовал этот шаг, заявив, что российские поезда должны "ездить где угодно, кроме Украины".

Логику министра в эфире радио Sputnik прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"У господина Омеляна задача одна – продать на Запад максимум того, что возможно. Оценка украинской экономики его, безусловно, не интересует, потому что он этим вопросом абсолютно не занимается. А в данном случае оценивать убытки от ввода моста через пролив – какое он имеет к этому отношение? Россия свою территорию благоустраивает, обеспечивает инфраструктурную безопасность и дальнейшее развитие. И считать деньги в чужом кармане, как минимум, неприлично", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, на такие заявления не стоит обращать внимания.

"Рассказы о том, что мост будет между украинской Кубанью и украинским Крымом – это дежавю из рассказов бандеровцев о том, что Кубань – это Украина. Я не знаю, что они курят. Наша задача – жить и работать, как будто этих больных людей не существует. При этом нужно четко знать и понимать: на территории Украины остаются миллионы людей, которые любят, уважают, ценят и Россию, и российский народ, и хотели бы жить в мире", – сказал Вадим Колесниченко.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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