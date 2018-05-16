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Член ОП Крыма: Киев оценил "убытки" от моста? Да хоть от метеоритного дождя

17:4616.05.2018
(обновлено: 19:04 16.05.2018)
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© РИА Новости . Виталий ТимкивПерейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мостуАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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В украинском министерстве инфраструктуры оценили убытки страны от строительства Крымского моста. Член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти подсчеты.

Глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян оценил убытки страны от строительства и запуска в эксплуатацию Крымского моста в 500 млн гривен (более 19 млн долларов) в год. Об этом сообщил украинский телеканал NewsOne.

Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Мы ориентировочно оцениваем убытки в полмиллиарда гривен в год – это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", – заявил министр.

Он добавил, что непрямые убытки исчисляются миллиардами гривен, поскольку "каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия". Омелян заверил, что "все счета России будут выставлены".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал подсчеты украинского министра.

"Заявления украинских официальных лиц о том, что строительством моста Россия нанесла Украине какие-то убытки, вызывают некоторое удивление. Конечно, при желании можно приписать России ответственность за какие угодно убытки, хоть от метеоритного дождя и так далее. Но на самом деле Крымский мост не может принести Украине никаких убытков – все убытки, которые она несет, она наносит себе сама. А все заявления по этому поводу объясняются, помимо идеологии и пропаганды, еще и тем, что на Украине, по-моему, до сих пор не могут поверить, что Крымский мост действительно существует", – сказал Денис Батурин.

По его мнению, украинские политики просто не в состоянии уяснить, что государство может осуществить такой крупный инфраструктурный проект.

"За все время существования Украины как независимого государства она ничего подобного сделать не смогла. Хотя Украина потенциально – не самое бедное государство, однако государственные средства, которые могли бы идти на развитие инфраструктуры, там всегда шли совсем другим путем: в частные закрома, в частные фирмы, обогащали отдельных людей, политиков и группы политиков", – отметил Денис Батурин.

Мотоциклист едет по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мост через Керченский пролив – самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, но строители завершили работы с опережением графика. Президент Владимир Путин открыл движение по мосту 15 мая.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов – в конце 2019 года.

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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
украине остается только мечтать о сказочных богатствах !!! Все мечтает что кто то будет ее содержать, кормить и одевать !!!
17:59
16.05.2018
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Господин Гражданин
То ОмелЯН, то Саакашвили! У хохлов нет гордости, ими руководит кто хочет?
18:08
16.05.2018
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