Средняя ставка по ипотеке достигла минимума

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В марте средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума и составила 9,64%, сообщил Центробанк.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале — 9,75%. "В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум", — говорится в сообщении.

В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%, в ноябре — 9,80%, октябре — 9,94%, сентябре — 10,05%, августе — 10,59%.

Регулятор отмечает также рост объема выданных ИЖК. Всего было предоставлено 118,7 тысячи рублевых ИЖК на 234,7 миллиарда рублей. Месяцем ранее — 102,6 тысячи кредитов на 198,9 миллиарда.

Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля. За год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее. Доля задолженности по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме долгов по ИЖК снизилась до 0,7%.

"В целом по сегменту ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов остается на стабильном уровне: по состоянию на 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК, как и в прошлом месяце, составляет 1,3%", — добавил регулятор.

Положительное влияние на рынок ипотечного кредитования оказало снижение в марте ключевой ставки до 7,5%.