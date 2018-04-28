Средняя ставка по ипотеке достигла минимума

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В марте средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях достигла очередного минимума и составила 9,64%, сообщил Центробанк.
В январе средневзвешенная ставка по ИЖК составила 9,85%, в декабре 2017 года — 9,79%, в ноябре — 9,80%, октябре — 9,94%, сентябре — 10,05%, августе — 10,59%.
Совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась за март на 2,1% и достигла 5,4 триллиона рублей по состоянию на 1 апреля. За год она увеличилась на 19,2% против 11% годом ранее. Доля задолженности по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте, в общем объеме долгов по ИЖК снизилась до 0,7%.
"В целом по сегменту ипотечного жилищного кредитования качество обслуживания кредитов остается на стабильном уровне: по состоянию на 1 апреля 2018 года доля просроченной задолженности по ИЖК, как и в прошлом месяце, составляет 1,3%", — добавил регулятор.
Положительное влияние на рынок ипотечного кредитования оказало снижение в марте ключевой ставки до 7,5%.
Снижение ставок
В прошлом году ипотечные ставки в России впервые упали ниже десяти процентов. Как заверил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, "этот процесс будет продолжаться".
По прогнозам Агентства ипотечного жилищного кредитования, ипотеку в 2018 году возьмут около полутора миллионов семей. Отмечается, что рост произойдет благодаря снижению ставок и увеличению доступности ипотеки. В Сбербанке также заявили, что 2018 год должен стать рекордным по выдаче кредитов на покупку жилья.