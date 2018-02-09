МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента, следует из пресс-релиза регулятора.
На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Причиной этого она назвала ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами.
Мнение аналитиков
Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. На ее основе устанавливают ставки по потребительским кредитам для граждан. Кроме того, она влияет на уровень инфляции — повышение позволяет ее ограничивать. Однако это может замедлить экономический рост, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.