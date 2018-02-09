МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента, следует из пресс-релиза регулятора.

Показатель уменьшили на 0,25 процента. В прошлом году ЦБ понижал ключевую ставку шесть раз, последний — в декабре, сразу на пятьдесят базисных пунктов. Всего за год она упала на 2,25 процента.

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не исключает более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Причиной этого она назвала ослабление девальвационных рисков, связанных с внешними факторами.

Мнение аналитиков

Аналитики, опрошенные РИА Новости, были уверены в снижении ставки, но не смогли однозначно спрогнозировать, каким оно будет. Одни предполагали, что Центробанк пойдет по пути компромисса между нуждами экономики и возникающими рисками и снизит ставку на 25 базисных пунктов. Другие были уверены, что регулятор окажется более "щедрым" и опустит ставку сразу на 50 пунктов для поддержки российской экономики.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. На ее основе устанавливают ставки по потребительским кредитам для граждан. Кроме того, она влияет на уровень инфляции — повышение позволяет ее ограничивать. Однако это может замедлить экономический рост, поскольку предприниматели теряют возможность брать "дешевые" кредиты.