Турция вывезла свой золотой резерв из США

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом сообщается в годовом отчете банка, опубликованном на официальном сайте.

Согласно документу, на конец 2016 года Турция хранила в ФРС США 28,689 тонны своего золотого запаса, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

По информации газеты Milliyet, крупнейшие турецкие частные банки откликнулись на призыв президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото" и также вывели из-за рубежа свои золотые резервы. Всего, по данным издания, они вернули в страну 220 тонн драгоценного металла.

Утрата доверия

Ситуацию прокомментировал аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik. Он отметил, что подобным образом действует не только Турция, но и европейские страны — по причине утраты доверия.

"Накопилось много информации о том, что американцы золото других стран либо сдают в лизинг, либо и вовсе продают. Аудит федерального резерва на эту тему не проводился, насколько я знаю, несколько десятилетий. И когда, например, немцы забирали свое золото, то, если верить публикациям в СМИ, им возвращали не те слитки, которые в свое время были отданы на хранение", — рассказал он.

Эксперт отметил, что такой факт наводит на размышления и вызывает подозрения в том, что у ФРС кассовый разрыв по золоту — реальный и заявленный объемы не совпадают.

Также Голубовский заявил, что полностью поддерживает политику российского Центробанка по наращиванию золотых резервов.

"Если торговая война и дальше будет идти так, как она сейчас на всех накатывает, то не исключено, что золото вернется как средство международных расчетов. Сейчас все очень серьезно, драка пошла большая", — считает аналитик.

Он отметил, что ситуация напоминает "ремейк" Великой депрессии 1930-х годов.

"Пришло время такого ремейка, потому что все, кто помнили тот кошмар, уже умерли. А новые идиоты могут это снова сделать, к этому все идет – поэтому умные правители забирают из США свое золото. Эрдоган делает все абсолютно правильно", — уверен Голубовский.

Последовать примеру

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также поддержал решение Анкары и выступил за вывод российского золота из США.

"Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой", —написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день Россия владеет облигациями госдолга США на 90 с лишним миллиардов долларов, а в целом российские иностранные вложения оцениваются в 400 миллиардов долларов.

Как отметил Жириновский, чиновники объясняют это тем, что за границей деньги приносят больше дивидендов и застрахованы от российской внутренней коррупции.