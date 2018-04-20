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Аналитик: у американцев забирают золото, потому что перестают им верить

14:3220.04.2018
(обновлено: 15:22 20.04.2018)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слиткиЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Центробанк Турции сообщил, что вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в эфире радио Sputnik напомнил, что так же поступил и ряд других стран.

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации. 

Золотое хранилище, архивное фото
© Flickr / Bank of England
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В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана "избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото". Так, Halk Bankasi перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. По данным источников издания, всего в страну из-за границы вернули 220 тонн золота.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский.   

"Не только Турция это делает, но и другие страны, в том числе европейские. Они забирают свое золото у американцев, потому что перестают им верить. Причин на то много. В том числе накопилось много информации о том, что американцы золото других стран либо сдают в лизинг, либо и вовсе продают. Аудит федерального резерва на эту тему не проводился, насколько я знаю, несколько десятилетий. И когда, например, немцы забирали свое золото, то, если верить публикациям в СМИ, им возвращали не те слитки, которые в свое время были отданы на хранение. Что наводит, естественно, на размышления. В том числе вызывает подозрения, что у федерального резерва США на самом деле по золоту – кассовый разрыв, то есть объявленный и реальный объемы не совпадают", – считает Дмитрий Голубовский.  

По его мнению, в нынешней ситуации наращивание государственных резервов драгметаллов является разумным решением.  

"Я полностью поддерживаю Центробанк России в том, что он постоянно наращивает золотые резервы, выкупая золото наших собственных производителей… Если торговая война и дальше будет идти так, как она сейчас на всех накатывает, то не исключено, что золото вернется как средство международных расчетов. Сейчас все очень серьезно, драка пошла большая… То, что мы сейчас наблюдаем – это ремейк 30-х годов ("Великая депрессия 1929-1939 годов – ред.) в чистом виде. Пришло время такого ремейка, потому что все, кто помнили тот кошмар, уже умерли. А новые идиоты могут это снова сделать, к этому все идет – поэтому умные правители забирают из США свое золото. Эрдоган делает все абсолютно правильно", – сказал Дмитрий Голубовский.

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с "Исламским государством"*. 

Кроме того, на отношениях двух стран сказывается арест в США заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба. Их обвиняют в сговоре с целью осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход санкций. Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Атиллу арестовали по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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Комментарии
16 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Сергеевич
Уважаю! Мудрое решение
14:56
20.04.2018
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Ivan Bez
А баскаки американской Орды в Москве, совмещающие свою службу США с должностями в российском правительстве и банке, продолжают выводить российские деньги в США.
14:47
20.04.2018
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