Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская валюта в начале торгов продолжила уверенно расти, отыгрывая снижение геополитических рисков. Курс доллара опускался до 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Растет и стоимость нефти. Brent поднялась до 71,81 доллара за баррель. Тенденция к росту наблюдается также на отечественном рынке акций. Утром индекс Мосбиржи повышался на 1,6% — до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8%, до 1126 пунктов.
Рубль укреплялся и накануне вечером. Эксперты связывают это со снижением угрозы введения новых санкций против России.
В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп решил приостановить введение новых ограничительных мер против Москвы, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.
Многие эксперты сходятся во мнении, что атака носила предупредительный характер и говорит о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке. В сочетании с отсрочкой введения новых санкций это позволяет рынку корректироваться в пользу российской валюты.