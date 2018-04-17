Рубль уверенно растет на фоне отсрочки введения новых санкций

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российская валюта в начале торгов продолжила уверенно расти, отыгрывая снижение геополитических рисков. Курс доллара опускался до 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты на 10:05 по московскому времени падал до 60,86 рубля (на 0,3 рубля), евро — до 75,48 рубля (на 0,24 рубля).

Растет и стоимость нефти. Brent поднялась до 71,81 доллара за баррель. Тенденция к росту наблюдается также на отечественном рынке акций. Утром индекс Мосбиржи повышался на 1,6% — до 2178 пунктов, индекс РТС — на 3,8%, до 1126 пунктов.

Рубль укреплялся и накануне вечером. Эксперты связывают это со снижением угрозы введения новых санкций против России.

В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп решил приостановить введение новых ограничительных мер против Москвы, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

На прошлой неделе геополитические риски резко возросли, что временно ослабило позиции рубля. Это случилось после удара Вашингтона, Лондона и Парижа по сирийским объектам, якобы причастным к производству химоружия.

Многие эксперты сходятся во мнении, что атака носила предупредительный характер и говорит о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке. В сочетании с отсрочкой введения новых санкций это позволяет рынку корректироваться в пользу российской валюты.