Рубль растет на фоне сообщений о решении Трампа воздержаться от санкций

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рубль перешел к росту и продолжает дорожать к доллару и евро на фоне сообщений о том, что в Вашингтоне решили отложить новые санкции против России, следует из данных Московской биржи.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Дональд Трамп решил приостановить расширение антироссийских санкций, которые ранее анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.

На этой новости рубль укрепился к доллару на 82 копейки, к евро — на 75 копеек.

По состоянию на 21.56 курс доллара расчетами "завтра" падает на 63 копейки — до 61,42 рубля, курс евро — на 55 копеек, до 76,01 рубля. Положительный прогноз сохраняется.

Ракетой по рублю

В субботу утром силы коалиции атаковали сирийские объекты, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Атака произошла в самое комфортное для финансовых рынков время, выходные дни, чтобы ограничить негативное влияние. Кроме того, большую часть ракет перехватили сирийские ПВО, а российские военные объекты не попали под обстрел, рассуждают аналитики Райффайзенбанка.

Обстрел носил предупредительный характер, и инвесторы могут расценить это как положительный знак, свидетельствующий о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке, отметил Ален Сабитов из ИК "Фридом Финанс".

Это понизило геополитические риски, резко возросшие в начале прошлой недели. К тому же нефтяные котировки остаются на высоких уровнях, пытаясь выйти в плюс – в район 72 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро днем менялись разнонаправленно к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" при этом оставалась немного ниже уровня 4,45 тысячи рублей за баррель.