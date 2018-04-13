Трутнев обсудил с главой МИД КНДР торгово-экономические отношения

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудил с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо торгово-экономические отношения между двумя странами, в том числе реализацию проекта "Хасан — Раджин", сообщил пресс-секретарь полпреда Тимур Чернышев.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-корейских торгово-экономических отношений, в том числе взаимодействие в области реализации совместного инфраструктурного проекта "Хасан — Раджин", вопросы финансового и логистического обеспечения взаимной торговли, ситуацию с гражданами КНДР, осуществляющими временную трудовую деятельность на территории РФ", — сообщил Чернышев.

"Подтверждена заинтересованность в активизации межрегиональных связей и обоюдная нацеленность на поиск решения существующих проблем в экономической сфере", — добавил он.

РЖД совместно с Северной Кореей реконструировали железнодорожную линию Хасан — Раджин (Наджин) (Россия — КНДР) и порт Раджин. Сообщалось, что к проекту может присоединиться и Южная Корея, которая благодаря ему сможет получать грузы из России, в том числе уголь, быстрее и дешевле. Однако Южная Корея приостановила участие в проекте в качестве одной из ответных мер на запуск Пхеньяном ракет.

Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в интервью РИА Новости заявил, что южнокорейская сторона может получить половину доли РЖД в управляющей компании "РасонКонТранс" железнодорожного проекта РФ и КНДР, если присоединится к нему.