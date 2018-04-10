"Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. "Газпром" никогда не ставил вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах", — сказал Миллер.

"Поэтому определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит", — отметил он.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта "Северный поток-2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

"Газпром" в марте обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа.