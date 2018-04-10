Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минсельхоз РФ выступает за полный запрет использования сухого молока в производстве сыра и растительных жиров в производстве молочной продукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев.

"Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра", — сказал Ткачев на коллегии Минсельхоза.

Он добавил, что также предлагает "запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции".

Одним из самых используемых жиров в производстве молочной продукции является пальмовое масло.