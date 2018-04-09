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Экономика

Масло или пушки. Как Россия захватывает мировой сельскохозяйственный рынок

08:0009.04.2018
(обновлено: 08:01 09.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУборка урожая пшеницыУборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Игорь Наумов. Рост производства агропромышленного комплекса позволил не только обеспечить внутренние потребности, но и наращивать поставки за рубеж. О том, как Россия увеличивает свою долю на мировом сельскохозяйственном рынке, — в материале РИА Новости.

Аппетиты агропрома

Минсельхоз отчитался об итогах работы за год. В ведомственном докладе "О ходе и результатах реализации в 2017 году госпрограммы развития сельского хозяйства" отмечается существенный рост экспорта продуктов питания и сельхозсырья.

Годовой экспорт достиг 20,7 миллиарда долларов, это на 21,1% больше, чем в 2016-м. В результате вклад отечественного агропрома в российский экспорт увеличился до 5,8%.

Отечественный АПК опережает предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставившие за рубеж боевой техники и вооружений примерно на 15 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПрезентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале "День Балтийского поля &mdash; 2017"
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Презентация сельскохозяйственной техники на агропромышленном фестивале "День Балтийского поля — 2017"

По информации Минсельхоза, три четверти внешнеторговых поставок приходится на страны дальнего зарубежья. Продукцию российского АПК приобретают Египет, Турция, Китай и Южная Корея.

Экспортируются те виды продовольствия, которые Россия производит в объемах, превышающих внутренний спрос. Это зерновые, сахар, растительное масло, картофель, а также мясо птицы и свинина.

"Увеличение производства сельхозпродукции внутри страны — один из важнейших факторов роста экспорта, притом что мощности по хранению пока не успевают за производством. Выходу на мировые рынки способствовало и ослабление рубля относительно того, что было до 2014 года", — говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Место под солнцем

На данный момент основа российского экспорта — зерно, шесть процентов мирового рынка. Рыба и масло — около трех процентов, мясо — один процент.

По словам аналитика группы компаний "Финам" Алексея Коренева, в прошлом году наибольший рост продемонстрировали поставщики сахара и кондитерских изделий — почти двукратный, мяса и пищевых мясных субпродуктов — плюс 48,09%, зерна, готовых продуктов из мяса и рыбы, фруктов и орехов — на треть.

© Sputnik / Томас ТхайцукПерейти в фотобанкСбор мандаринов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сбор мандаринов в Абхазии

Некоторые рекордные показатели объясняются низкой базой. Так, доля сахара в российском экспорте продукции АПК ограничена 0,14%, а мяса и субпродуктов — 0,09%. Поэтому физическое наращивание объемов поставок сразу улучшает статистику.

В Российском экспортном центре (РЭЦ) считают, что отечественные производители, выходящие на зарубежные рынки, нуждаются в системной поддержке. Это позволит за шесть лет удвоить объемы экспорта продукции АПК, завоевать новые рынки.

Одним из приоритетных направлений экспансии российских продовольственных товаров и сельхозсырья, по оценке экспертов, в среднесрочной перспективе могут стать страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока.

"В этом году ожидаются первые поставки продовольствия из Центральной России в Китай по железной дороге. Может увеличиться отгрузка и на Ближний Восток", — напоминает Сигал.

По его мнению, расширение поставок в азиатском направлении способно послужить локомотивом роста общего экспорта продовольствия из России. Внешние факторы благоприятствуют этому — усиление спроса в регионах сбыта, высокое качество и конкурентная цена российской пищевой продукции.

Виды на урожай

Минсельхоз прогнозирует рост производства сельхозпродукции в России в текущем году на три процента. Урожай зерновых ожидается на уровне 110 миллионов тонн, что несколько ниже рекордного результата 2017 года (127 миллионов тонн).

Тем не менее экспорт увеличится до 45-47 миллионов тонн (в 2017-м за рубеж отправили 35,5 миллиона тонн зерна, в том числе 27 миллионов тонн пшеницы).

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка зерновых в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка зерновых в Краснодарском крае

Россельхознадзор отмечает повышение качества российского зерна. В частности, постоянно растет доля продовольственной пшеницы третьего класса. 

Кроме того, в России создаются новые производства. Сейчас строится несколько заводов по переработке зерна. Поставлена задача увеличить выпуск комбикормов, наладить производство лизина, глютена, крахмала и сиропов. Это продукция с высокой долей добавленной стоимости — ею торговать выгоднее, чем сырьем.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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Хорошие перспективы на мировом рынке продовольствия у российской свинины и мяса птицы. За десять лет производство свинины в России выросло на 326%, а мяса птицы — на 183,1%.

В итоге удалось полностью удовлетворить внутренний спрос. Дальнейшее развитие этих секторов отечественного АПК, уверены эксперты, связано с увеличением поставок на экспорт.

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