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Экономика

"Мы можем многое". Что обещал россиянам Сергей Мавроди

15:3526.03.2018
(обновлено: 16:07 26.03.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРеклама МММ 2011Реклама МММ 2011
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Москве на 63-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался предприниматель Сергей Мавроди. Он обещал вкладчикам огромную прибыль с минимальными затратами, и многие верили ему на протяжении четверти века. Какой след в российской истории оставил строитель крупнейших финансовых пирамид — в материале РИА Новости.   

Первые шаги 

Основатель МММ родился в Москве в 1955-м. Еще в детстве у него обнаружили двусторонний порок сердца. В школе, по воспоминаниям самого Мавроди, ему легче всего давались математика и физика. Также он любил рассказывать о том, что обладает феноменальной памятью.

Но поступить в МФТИ не удалось. Мавроди учился в Московском государственном институте электроники и математики на кафедре искусственного интеллекта, а зарабатывал пиратством — копировал и продавал фильмы и музыку. Увлекался шахматами и карточными играми. 

Сергей Мавроди. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Очередная пирамида Мавроди рухнула

В 1983 году его арестовали на десять суток за незаконную экономическую деятельность. Пиратство не приносило больших денег, и Сергей Мавроди решил начать "карьеру" в финансовой сфере. Его вдохновила мошенническая схема, опробованная в США в первой половине XX века.  

Пирамида Понци

Главным строителем финансовых пирамид считается американец Чарльз Понци. В 1919 году он разослал многим бизнесменам письма о том, что покупает в Европе международные ответные купоны и с большой выгодой перепродает их в США благодаря разнице валютных курсов. На самом деле купоны можно было обменять только на почтовые марки.

Понци основал корпорацию The Securities and Exchange Company (SXC) и начал выпускать векселя, продолжая обманывать потенциальных инвесторов. Он гарантировал, что за 45 дней бумаги принесут 50%-ную прибыль, а через 90 дней — вырастут в цене на 100%. К 1920 году мошенник продавал векселя SXC на 250 тысяч долларов в день.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРеклама "МММ 2011" на улицах Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Реклама "МММ 2011" на улицах Москвы
 

Пирамида существует до тех пор, пока не иссякает поток "инвесторов", то есть пока мошенник получает деньги извне. Пирамида Понци рухнула после того, как журналисты Post Magazine подсчитали, что для выполнения "инвестиционного плана" SXC потребуется 160 миллионов обменных купонов. А в обращении находилось всего около 40 тысяч купонов. 

В конце XX века Сергей Мавроди воспользовался схемой Понци и проверил ее эффективность на миллионах россиян.   

Три веселые буквы  

В 1989 году Мавроди основал компанию "МММ". Поначалу предприятие работало как торговое и финансовое, не привлекая к себе особого внимания. Через пять лет "МММ" выпустила первые акции, а затем, обходя законные ограничения на объемы эмиссии, приступила к выпуску билетов "МММ". По сути, это была просто раскрашенная бумага.

С.Мавроди. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мавроди утверждает, что способен обрушить курс биткоина

Внешне билеты напоминали российскую валюту, только с портретами Мавроди. Номинальная цена — тысяча рублей. Вкладчикам, в полном соответствии со схемой Понци, обещали повышенную доходность. Особую роль в одурачивании населения сыграли медиатехнологии. "МММ" активно рекламировалась на телевидении — в 16 роликах зрителям рассказывали, как простой работяга Леня Голубков вкладывается в "МММ", а на доходы от билетов покупает жене сначала сапоги, затем шубу и, наконец, автомобиль и дом. "Я не халявщик, я партнер", — объяснял герой рекламы. 

Кроме того, компания "МММ" участвовала в социальных проектах. Например, устраивала дни бесплатного проезда на метро или спонсировала городские праздники и спортивные мероприятия. В 1994 году казалось, что "МММ" везде и это уже навсегда. В августе стоимость одного билета на фоне мощной информационной обработки выросла в 127 раз, а число "партнеров" пирамиды достигло нескольких миллионов человек. По оценкам, только на жителях Москвы Сергей Мавроди зарабатывал примерно 50 миллионов долларов в день.

Акционеры у здания АО МММ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Бывшая вкладчица МММ спустя 20 лет засудила Мавроди

Власти пытались предупредить вкладчиков об опасности, и мошенник воспользовался ситуацией. Обвинив государство в притеснении предпринимателей, он выпустил особый указ о том, что все билеты "МММ" теперь снова стоят одну тысячу рублей. Таким образом Мавроди пытался уйти от ответственности перед вкладчиками, свалив всю вину на государство.

Государство справилось с "МММ" только в 1997 году. Компанию признали банкротом, самого Мавроди объявили в розыск. Нашли его в 2003-м в Москве. Мошенник получил 4,5 года. От деятельности МММ пострадало около десяти миллионов человек.

Согласно опросам ВЦИОМ, проводившимся в 2011, 2012 и 2014 годах, три четверти респондентов стабильно считали Мавроди "аферистом, жуликом, шарлатаном, место которому в тюрьме". Финансовым гением его называли от 11% до 17% опрошенных.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкОфис "МММ 2011" у станции метро "Речной вокзал" в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Офис "МММ 2011" у станции метро "Речной вокзал" в Москве
 

"Мы можем многое"

Мавроди проводил финансовые эксперименты не только в России. Так, находясь в розыске, в начале 1998 года он создал виртуальную фондовую биржу Stock Generation Ltd. Ее признали самой крупной и самой известной финансовой пирамидой в истории интернета. Компанию зарегистрировали на Карибах на двоюродную сестру жены Мавроди и бывшую сотрудницу "МММ" Оксану Павлюченко. Площадка предлагала торговать акциями несуществующих компаний (всего их было 11), используя реальные деньги, и обещала огромную прибыль. Минимальный взнос, с которого можно было начинать торги, — 50 долларов. Система бонусов подталкивала игроков стартовать с более крупных сумм и привлекать в игру своих друзей. 

В 2000 году этот "рынок" рухнул. От аферы пострадали порядка 250 тысяч человек — в основном граждане США, Канады, Европы и Австралии. В США разгневанные клиенты пытались признать "биржу" финансовой пирамидой и привлечь основателей к ответственности, но регуляторы развели руками. Компания была зарегистрирована как организатор азартных игр и располагала соответствующей лицензией. Кроме того, всех участников торгов на сайте предупреждали: это всего лишь игра.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды "МММ" С.Мавроди
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Рассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды "МММ" С.Мавроди
 

В 2007 году Мавроди вышел из тюрьмы и пообещал "что-нибудь предпринять", чтобы "вернуть деньги вкладчикам". В январе 2011-го Мавроди заявил о запуске нового проекта МММ-2011 "Мы Можем Многое" с использованием электронных счетов в интернете. Участникам пообещали доходность 20% в месяц, а пенсионерам — 30%. То есть за год доходность должна была составить 240-360%. Свой проект Мавроди назвал "структурированной социальной финансовой сетью". И заверил: он лично не собирается распоряжаться деньгами — все выплаты будут осуществлять исключительно сами участники системы.

По ее условиям участник проекта создавал электронный кошелек в WebMoney и переводил на него любую сумму. Пароль от этого кошелька пересылался "десятнику", который распоряжался кошельками десяти участников. Тот, кто желал выйти из проекта "десятник", обязан был перечислять доход, снимая деньги с кошельков других участников своей "десятки". Если денег не хватало, он обращался к "сотнику", контролировавшему сотню счетов. 

В 2011 году проект признали финансовой пирамидой, но запретить его не удавалось. Он просуществовал около полутора лет, в нем приняли участие 35 миллионов человек. В мае 2012-го выплаты были заморожены, на Мавроди завели уголовное дело — за мошенничество.

Но Мавроди запустил очередной проект — МММ-2012. Речь опять шла о распределении денег между счетами участников. Все снова закончилось уголовным делом — за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации.

Сергей Мавроди. Архивное фото.
© РИА Новости . Илья Питалев
СМИ: создатель МММ Мавроди строит финансовую пирамиду в ЮАР

Еще один "сайд-проект" Мавроди — "МММ Южная Африка", запущенные в 2016 году. Тут дивиденды были скромнее — 30%. Но схема та же: чтобы заработать, приведи побольше знакомых. Откликнулись тысячи граждан ЮАР, Зимбабве и Нигерии. 

В начале 2017-го, когда мир охватила криптовалютная лихорадка, Мавроди объявил о создании собственной криптовалюты — Mavro. В валюту, приравненную к 1 доллару США, вложились более 30 тысяч человек. Впрочем, уже к декабрю 2017-го проект закрылся. Мавроди попросил  обладателей Mavro экстренно от него избавиться. В объяснениях он был лаконичен. "Извините", — написал он в Twitter. 

Впрочем, вскоре Мавроди объявил о возрождении Mavro из пепла мирового экономического краха. "Время перемен уже наступило! Мы можем многое! Финансовый апокалипсис неизбежен!" — эта запись остается закрепленной в микроблоге Сергея Мавроди.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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v s
Жаль. Был талантливый предприниматель.
16:01
26.03.2018
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