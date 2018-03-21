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Экономика

Украина свернула программу экономического сотрудничества с Россией

19:0521.03.2018
(обновлено: 19:33 21.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фотоМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. За такое решение единогласно проголосовал Кабмин.

Памятник дружбе Украины и России
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Мотивы Киева

Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".

Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Ошибочное решение

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук назвал это решение ошибочным.

Арка Дружбы Народов в Киеве
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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По мнению Медведчука, премьер умалчивает, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста экономики страны, а по итогам 2017 года страна вошла в число крупнейших инвесторов Украины.

"Всего этого еврореформаторы предпочитают не замечать, повторяя, как мантру, утверждения о незыблемости цивилизационного выбора Украины. Однако выбор украинской власти в корне отличается от устремлений украинского народа. Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Политик отметил, что свидетельством ошибочности западного вектора в украинской экономике стала невозможность стабилизировать экономику Украины и обеспечить сильные позиции страны на рынках сбыта.

Медведчук подчеркнул, что залог роста украинской экономики — партнерские отношения с Россией.

Недружелюбная риторика

По мнению главного эксперта аналитического агентства "ФинЭк" Михаила Беляева, такая политика Киева приведет к окончательному свертыванию отношений двух стран.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Экономические отношения России и Украины сейчас, конечно, далеки от нормальных. Но мы понимаем, что есть правительственная риторика (в основном она звучит со стороны Украины) — крайне недружелюбная по отношению к России. Зачастую она оставалась на уровне деклараций и общего фона. Но есть и "второй слой" — реальных хозяйственных отношений", — отметил Беляев в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что экономика СССР "строилась по принципу взаимосвязанности", поэтому на уровне хозяйственных отношений связи между странами продолжились, несмотря на кризис в отношениях.

"Но нынешние заявления Украины направлены на то, чтобы даже такой фон для хозяйственных отношений не был благоприятным", — сказал Беляев.

Эксперт отметил, что в таком случае отношения сведутся к минимуму.

Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Враждебные отношения

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, выразил мнение, что украинские власти заинтересованы во враждебных отношениях с Россией.

В разговоре с RT он заявил, что это "не первое и не последнее действие", которое зависимый от "западных спонсоров" Киев предпринимает себе в ущерб.
"Поэтому организовали всё то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнёрства исключительно для того, чтобы отколоть значимые "куски" общего евразийского пространства от России, от её инициатив по интеграции", — отметил депутат.

Крутое пике
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Крутое пике

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Рогозин
Казалось бы, они и так уже достигли самого дна, так нет же, еще и постучали снизу.
19:17
21.03.2018
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