Украина свернула программу экономического сотрудничества с Россией

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украина сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. За такое решение единогласно проголосовал Кабмин.

Мотивы Киева

Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".

Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Ошибочное решение

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук назвал это решение ошибочным.

По мнению Медведчука, премьер умалчивает, что торгово-экономическое сотрудничество с Россией и российские инвестиции остаются важнейшим фактором роста экономики страны, а по итогам 2017 года страна вошла в число крупнейших инвесторов Украины.

"Всего этого еврореформаторы предпочитают не замечать, повторяя, как мантру, утверждения о незыблемости цивилизационного выбора Украины. Однако выбор украинской власти в корне отличается от устремлений украинского народа. Согласно декабрьскому опросу The National Democratic Institute, более 87% украинцев отметили, что именно экономическую неопределенность в стране они считают в той или иной мере угрозой или даже большой угрозой своему образу жизни", — приводит слова Медведчука его пресс-служба.

Политик отметил, что свидетельством ошибочности западного вектора в украинской экономике стала невозможность стабилизировать экономику Украины и обеспечить сильные позиции страны на рынках сбыта.

Медведчук подчеркнул, что залог роста украинской экономики — партнерские отношения с Россией.

Недружелюбная риторика

По мнению главного эксперта аналитического агентства "ФинЭк" Михаила Беляева, такая политика Киева приведет к окончательному свертыванию отношений двух стран.

"Экономические отношения России и Украины сейчас, конечно, далеки от нормальных. Но мы понимаем, что есть правительственная риторика (в основном она звучит со стороны Украины) — крайне недружелюбная по отношению к России. Зачастую она оставалась на уровне деклараций и общего фона. Но есть и "второй слой" — реальных хозяйственных отношений", — отметил Беляев в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что экономика СССР "строилась по принципу взаимосвязанности", поэтому на уровне хозяйственных отношений связи между странами продолжились, несмотря на кризис в отношениях.

"Но нынешние заявления Украины направлены на то, чтобы даже такой фон для хозяйственных отношений не был благоприятным", — сказал Беляев.

Эксперт отметил, что в таком случае отношения сведутся к минимуму.

Враждебные отношения

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, в свою очередь, выразил мнение, что украинские власти заинтересованы во враждебных отношениях с Россией.

В разговоре с RT он заявил, что это "не первое и не последнее действие", которое зависимый от "западных спонсоров" Киев предпринимает себе в ущерб.

"Поэтому организовали всё то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнёрства исключительно для того, чтобы отколоть значимые "куски" общего евразийского пространства от России, от её инициатив по интеграции", — отметил депутат.